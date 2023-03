Privlače li se suprotnosti ili sličnosti? 'Večera za 5 na selu' nudi odgovore na duboka pitanja

Prvi domaćin ovotjedne 'Večere za 5 na selu' bio je fizioterapeut Zlatko Stošić. Zlatko je otkrio kako je otac dvoje djece - trinaestogodišnjeg Davida i sedmogodišnje Laure, a djevojku Anamariju upoznao je na poslu. Anamarija je došla na terapiju zbog koljena i ostalo je povijest.

"Djevojka i ja smo karakterno dosta različiti. Mislim da ona prebrzo plane. Rekao bih da se suprotnosti privlače", rekao je Zlatko.

No, jesu li i ostali kandidati istog mišljenja ili pak imaju neki svoj stav?

"Na početku je to jako zanimljivo, u jednu ruku jako ekstravagantno, da te to što je netko protiv tebe baš privlači. Ali onda kada upoznate tu osobu i shvatite da je skroz suprotna vama, to može imati kontraefekt i da vas kasnije potpuno odbije. Mislim da je to dvosjekli mač", rekao je David.