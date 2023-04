Renata o odnosima u ekipi: 'Ne daju se otvoriti, ne komuniciraju puno'

Renata Brkić posljednja je ugostila protukandidatkinje u zadarskom tjednu. Dama dolazi iz Nina, voli kuhati te se u 'Večeru za 5 na selu' prijavila jer, kako kaže, ima puno slobodnog vremena te voli isprobavati i nove stvari. Tijekom priprave jela, komentirala je odnose u ovotjednoj ekipi i otkrila da djevojke ne komuniciraju previše.

"Nastojala sam doći do njih, ali nije mi nešto pretjerano uspjelo", iskrena je bila Renata. Lara, pak, smatra da ne vlada napeta atmosfera, a Martina, pak, ne zna u čemu je problem. "Renata nije moj tip osobe za druženje, svakako mi je naporna, baš negativna. Ne bih dalje, ne bih previše", otkrila je Vanja o Renati.

Foto: RTL RTL

"Ne daju se otvoriti, ne komuniciraju puno. Ja sam druželjubiva, volim puno toga znati, a ponekad sam dobila samo polovični odgovor". "Najviše su kliknule Lara i Vanja, je li to zbog generacije ili što su one tu, imaju slična gledišta na život, to je to neko određeno društvo u kojem one jesu, tako da je najvjerojatnije to", zaključila je Renata.

