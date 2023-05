Danas je dan koji posvećujemo jednoj od najvažnijih osoba u našim životima - majkama. Majčin dan je prilika da se sjetimo svega što su nam naše majke dale i što nam znače te da im se zahvalimo na ljubavi, podršci i brizi koju su nam pružile tijekom godina.

Povodom Majčinog dana, izdvojili smo nekoliko posebnih trenutaka koji su se dogodili u showu 'Večera za 5 na selu', gdje su majke kuhale s kandidatim ili sudjelovale u showu zajedno sa svojom djecom. Bili su to posebno emotivni trenuci.

Lorella je pripremala glavno jelo prema receptu svoga sina te joj se on pridružio u kuhinji kako bi joj pomogao. Lorella je jako ponosna na svoje sinove Mattea i Lucu, a posebno je sretna što njezini dečki sjajno znaju kuhati.

Lorella priča o svojim sjajnim sinovima i njihovoj povezanosti

A pravi mali pomoćnik u kuhinji kod Antonele iz Brod Moravica bio je sin Patrik koji je na samo jedan poziv svoje majke već bio u kuhinji. Patrik voli pomagati mami u kuhanju, a Antonela smatra kako je bitno djecu aktivirati u kućanskim poslovima.

Patrik i Antonela zajedno rade desert

Mami Ivani pomogla je kćer Ema u pripremi njezinog omlijenog deserta. Ivana je majka četvero djece, a najviše joj u kuhinji voli pomoći Ema.

Ema i Ivana prirpemaju desert

U ogulinskom tjednu zajedno su sudjelovali sin David i majka Ljiljana. Ne događa se često da dva člana iste obitelji zajedno sudjeluju u showu pa je David otkrio kako mu je u 'Večeri' bilo s majkom.

David i Ljiljana skupa sudjelovali u showu

Izvor: RTL

"Znao sam što će moja majka kuhati, sve osim deserta. Rekla mi je da će biti srneći šnicli i umak, a ona to zna napraviti na sto načina. Svoje predjelo napravila je za nas u kući tjedan dana ranije da vidimo kako će to biti. Za desert sam znao da će biti neka vrsta torte, ali ne i koja. Bilo je dobro sudjelovati s majkom, znao sam da imam barem tu jednu osobu koja je na mojoj strani. Moja mama je uvijek za šalu, ona je super. Malo me lupala ispod stola tijekom večera da se uozbiljim. Mama kao mama", zaključio je.

Sretan Majčin dan svim predivnim majkama!

