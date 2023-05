Vesna se u show 'Ljubav je na selu' prijavila kako bi pronašla ljubav. Bilaje kod farmera Siniše, no ipak ju nije odabrao. Siniša se odlučio za Martinu, a Vesna je otkrila kako se i dalje čuje s farmerom, no samo su u prijateljskim odnosima. Za sebe kaže da je vedra i pozitivna osoba, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se kako bi stekla nova prijateljstva i lijepo se zabavila, što joj je ključno kod svakog showa. Iako ima iskustva u kuhinji jer je radila kao pomoćna kuharica, Vesna je na svojoj večeri imala problema s desertom. Što se točno dogidilo, hoćemo li ju gledati u još nekom showu te je li pronašla ljubav, otkrila je u intervjuu za RTL.hr.

Kako vam je bilo u showu 'Ljubav je na selu'?

Mogu reći da mi je to jedno lijepo novo iskustvo. Jako sam zadovoljna. Bilo je puno zabavnih trenutaka, družili smo se, zabavljali, sve u svemu pozitivno iskustvo.

Čujete li se s nekim od kandidata i nakon showa?

I dalje se čujem sa Sinišom, no samo smo prijatelji. Od kandidatkinja se čujem s Paulinom i Gabrijelom i jako mi je drago što sam upoznala takve ljude.

Ima li nešto novo u ljubavnom životu nakon showa?

Nema ništa novog. I dalje sam slobodna, nisam pronašla nikog nakon showa. Sad radim na moru na sezoni, možda tu upecam nekog.

Prepoznaju li vas ljudi na ulici?

Da, jako puno ljudi dolazi do mene i govori mi da su me gledali u showu. I ovi dečki u kuhinji s kojima sad radim, prvi dan kad sam došla, odmah su mi rekli da su me gledali svaku večer u 'Ljubav je na selu', na što sam ja njima odgovorila da će me gledati i sad svaki dan, ovdje u kuhinji.

Prijavili ste se i u 'Večeru za 5 na selu'. Kako je bilo sudjelovati u showu?

Još jedno jako lijepo iskustvo, upoznala sam novo društvo i stvarno sam se zabavila.

Kakva vam je ekipa?

Ekipa je odlična. Mislim da su nas ciljano spajali, ne bi uspjeli.

Radite kao pomoćna kuharica. Mislite li da su kandidati imali velika očekivanja od vas?

Vjerujem da su imali, ali ja sam se ovdje došla zabaviti. Nisam isticala da imam neko iskustvo. Dala sam sve od sebe i kome se svidjelo, svidjelo se, a kome nije, nije.

Što se dogodilo s desertom?

S desertom sam imala mali fijasko. Nije bilo dovoljno vremena da se kolač stisne i sve se prelijevalo. Nadjev od šumskog voća se isto nije uspio stisnuti te se sve zajedno raspadalo pa je na tanjuru izgledalo malo neuredno, ali koliko sam vidjela, svi su pojeli, znači da je bilo ukusno.

Hoćemo li vas uskoro gledati u nekom novom showu?

Zašto ne! Do sada imam samo lijepih iskustava. Možda se iduće prijavim u 'Brak na prvu' i baš tamo pronađem ljubav.

