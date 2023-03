Svinjokolja i stara bilježnica: Vedran otkrio svoje kulinarske tajne

Vedran se u show 'Večera za 5 na selu' htio prijaviti od malih nogu, kada je, gledajući mamu, otkrivao svijet kulinarstva. Njegovi su roditelji porijeklom Slavonci, a iako sada živi u Kaštel Štafiliću, Vedran se ne odriče tradicija iz djetinjstva. Recepti se čuvaju u starim bilježnicama koje su pisale njegova prabaka, baka i majka.

"U božićno vrijeme spremali su naravno kolači, a kako su moji roditelji iz Slavonije, zna se da radimo slavonske specijalitete. Mama je uvijek koristila starinsku bilježnicu - ima ona bilježnicu od svoje bake i svoje mame, a sad sve tri imam ja. One su to prepisivale jedna od druge pa ako su sve tri radile ovaj recept, ja smatram da je to onda odlično", zaključio je o svom desertu Vedran.

Glavno jelo odlučio je napraviti od svinjetine, mesa koje baš i nije tipično za dalmatinsko podneblje.

"Da sad nisam u 'Večeri za 5 na selu' bio bih u svinjokolji. Mi ih uzgajamo u Slavoniji da uvijek imamo domaćeg mesa", rekao je Vedran.

S ovim izborom bili su posebno sretni Davorin i Ljubica koja je zaključila:"Nema ptice do prasice".