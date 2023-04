Ekipa iz Pule koja je sudjelovala u 'Večeri za 5 na selu' bila je za čistu desetku, a u kulinarskom smo showu imali priliku po prvi put vidjeti kaktus kao namirnicu, ali i klokanovo meso. Pobjednik Petar svojim je iznaneđenjem cure bacio u trans, a i dalje se druže. Petra O., Petra B., Petar Dugandžić i Ivanka Miljak ušli su u povijest kao jedna od najboljih ekipa ikada. Donosimo vam top trenutke njihovog tjedna.

Važno je zvati se Petra (ili Petar)

Ovog tjedna natjecali su se Petar Dugandžić iz Grožnjana, Petra O. iz Pule i Australka Petra B. koja također živi u Puli. Prvog je dana kuhala Petra O., a zamislite koliko je morala biti iznenađena kad joj je ruku pružio Petar, a zatim i Petra B. Dobro su se nasmijali, a ostale kandidatkinje, Lena i Ivanka, nadamo se nisu ljubomorne što i one nisu - Petre.

Prvi kaktus na tanjuru

Petar Dugandžić svoje je protukandidatkinje ugostio drugog dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu', a jedan od sastojaka malo ih je iznenadio. Naime, Petar je za desert poslužio palačinke premazane džemom od kaktusa i manga. Iako su rekle da baš i nisu ljubiteljice džemova, i Petra O. i Petra B. pojele su desert i zaključile kako je bio jako fin. Ivanka je ipak bila malo iskusnija pa je otkrila kako se od kaktusa može napraviti mnogo toga, a Petar je imao i riječi upozorenja - ukoliko želite jesti kaktus, morate ga dobro oguliti i ukloniti sve dlačice. Inače, tko zna kako bi to završilo. Biste li vi ikada probali jesti kaktus?

Vatreni performans

Konceptualni umjetnik Petar Dugandžić svojim je protukandidatkinjama priredio večeru za pamćenje. Ugostio ih je u svom ateljeu u Grožnjanu koji je poznat kao grad umjetnika. Nakon što im je poslužio svoja jela, goste je izveo van i izveo performans - Princ Petar, kako se umjetnički naziva, zaplesao je s vatrom. Njegove su protukandidatkinje bile potpuno opčinjene i sa sigurnošću možemo reći da je njegova izvedba bila hit večeri.

Odrezak od klokana

Petra trenutačno radi kao animatorica, bila je najmlađa domaćica, a među njezinim sastojcima za večeru našlo se nešto uistinu nesvakidašnje u Hrvatskoj - klokanovo meso! „Molim? Pa nije valjda! Pa ja to ne mogu jesti!“ zbunjeno je komentirao Petar dok se Leni nije samo svidio đumbir koji će večerašnja domaćica koristiti. „Prejak mi je i okusom i mirisom i ne volim ga, ljut je neki i nije moj đir“, rekla je Lena i nastavila o klokanu: „Želja mi je probati to, volim probavati nove okuse.“ Ivanka se odmah izjasnila da ona to neće jesti, baš kao i vegetarijanka Petra O., koja je objasnila da nije to jela ni kad je jela meso. Lena je bila jedina koja je klokanu dala priliku ali nije joj se baš svidio.

