Vesela domaćica: Nikolina nosi zanimljivu pregaču, u čemu je fora?

Sisak i Petrinja domaćini su ‘Večere za 5 na selu’ ovog tjedna, a prva je kuhala vesela samohrana majka Nikolina Mikočević. Odlučila se na tradicionalna jela, a njezina je osobnost sve samo ne tradicionalna. Vesela je i polenta, puna energija, a za sebe kaže da je vrckava.

“Ovo su mi kupili stric Zvonko i strina Verica za useljenje u novu kuću. Oni znaju da sam ja malo vrckasta pa su mislili da ta pregača taman dolikuje mom ponašanju. Zato je sada u čast njima nosim”, ispričala je o svojoj pregači na kojoj se isticao napis ‘Prije pipanja obavezno dezifincirati ruke!’.

Nikolina je samohrana majka, a svojom energijom zaista može biti uzor.

'Što me ne ubije to me ojača. Ne može mi nitko ništa", zaključila je kroz smijeh.

