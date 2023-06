Željko i Robert smatraju da bi Štefan i jedna od kandidatkinja bili odličan par: Jesu li u pravu?

Štefan se preselio iz Slovačke u Jadranovo prije sedam godina i trenutno živi sam. Ima dvije kćeri, no nakon prijašnjeg braka, novu ljubav još nije pronašao. Unatoč tome što on voli samostalni život, Željko i Robert smatraju da bi on i Mirjana bili odličan par.

"Ja bih volio da mu neku pomogne u pripremi večere. Cijelo vrijeme se trudim i dao sam si obavezu da moram Štefu pronaći curu, no možda je Mirjana njegov idealan tip", komentirao je Željko.

"Spomenuo mi je da voli minice. Ja sam malo prestara za minice, iako imam duge noge. Mislim da je to malo demode, tu se ne slažemo", komentirala je Mirjana.

