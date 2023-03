Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' započela je fantastičnim ocjenama za domaćina prvog dana, Zlatka Stošića. Svojim je protukandidatima poslužio 'Šumu Striborovu', 'Regočevu gozbu' i 'Veselu Kosjenku' i dobio vrtoglavih 40 bodova. Za RTL.hr je ispričao kako se borio s tremom i kako mu je bilo u showu.

"Trema me dosta pojela. Tko me poznaje, shvatio je. Bio sam šutljiv, davao sam kratke odgovore i tako. Nije lako kuhati pred kamerama. Radile su mi dvije pečnice i dvije plinske ploče. Bojao sam se da mi nešto ne izgori i da se ne osramotim. To mi je najviše bilo u glavi. Ocjene mi zapravo nisu bile niti na kraj pameti. Nisam očekivao da ću dobiti 40 bodova. Po komentarima za stolom da, ali sad, kalkulira li netko ili ne, nisam znao. Sva jela su mi ispala onako kako sam ih zamislio i kako sam očekivao, barem po meni. Mislim da u izboru namirnica nisam ništa pogriješilo. Kod deserta mi zbog treme nije bilo lako razvlačiti tijesto", otkrio nam je Zlatko.

Zanimalo nas je kakvi su mu bili dojmovi o samom showu i ostalim kandidatima.

"Dojmovi su super. Gledao sam komentare na društvenim mrežama i imponiraju mi. Kome ne bi? Svi kandidati su mi sjeli, svi su dragi ljudi – svako na svoj način. Spomenka je vrlo direktna, kod nje nema okolišanja, dosta je zbunjena - onako simpatično zbunjena. Ona je nama bila kao neka ikona ili maskota zbog one fore s naočalama. Ljiljana je jako fina žena. Znam Davida ali nju sam prvi put upoznao kroz 'Večeru za 5 na selu'. Baš žena na mjestu. Bila je dosta smirena pred kamerama na čemu joj baš skidam kapu. Dragana je isto dobra cura, pomalo otkačena", rekao je.

Zlatko nam je otkrio i druži li se i dalje s protukandidatima, u koji bi se show rado prijavio i je li gledao svoj nastup u 'Večeri za 5 na selu'.

"Svoj nastup gledao sam s klincima i djevojkom, umirali smo od smijeha. Mislim da ću jednom pogledati sam da sve čujem. Dosta me ljudi i zvalo tijekom same emisije. S ekipom se nisam nastavio družiti ali imamo neke planove. Imamo svi svojih obaveza i poslova ali morat ćemo jednom ponoviti. Razmijenili smo i recepte. Rado bih se prijavio na 'Dođi, pogodi, osvoji!'

'E sad znam gdje ću ići kad me uhvati bol u koljenu', napisala je jedna gledateljica na društvenim mrežama, a Zlatko je rekao kako mu takvi komentari imponiraju.