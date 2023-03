Slavonac Zoran Tot veliki je obožavatelj kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu', a njegov dječački san o sudjelovanju konačno mu se ostvario - kuhao je trećeg dana ovotjednog izdanja showa koji nas je odveo u Sisak i Petrinju. Prijavio se kako bi pobijedio strah od ljudi i napadaje panike. Zoran se u Petrinju preselio nakon što je to područje u prosincu 2020. pogodio razorni potres. Došao je volonterski pomoći ljudima i ondje pronašao dom. Za RTL.hr otkrio je kako mu je show pomogao, kako su mu se svidjeli protukandidati i kako je odlučio ravnu Slavoniju zamijeniti zelenom Banovinom.

Kako vam je bilo sudjelovati u showu 'Večera za 5 na selu'?

U showu mi je bilo jako zabavno, naučio sam neke nove tradicionalne vrijednosti Banovine, upoznao nove ljude s kojima se i danas družim, jako sam zadovoljan. U 'Večeru za 5 na selu' prijavio sam se kako bih pobjedio strah od ljudi i napadaje panike. Razmišljao sam hoću li ja to moći - napraviti jedan tako veliki korak izvan moje zone komfora. Nakon 'Večere za 5 na selu' mnogo mi je lakše. Čitava ekipa koja je radila na showu, takve ljude se ne upoznaje često. Oni su mi puno pomogli, osjećao sam se jako sigurno. Nakon toga, iz dana u dan vidim pozitivne promjene. Kad se vidim na televiziji pomislim kako sam napravio najveći korak u životu. 'Večera za 5 na selu' me potpuno oduševila. Ono što sam ja doživjeo tog tjedna – od snimatelja, producenata, novih prijatelja… To mi nitko ne može oduzeti.

Družite li se i dalje s protukandidatima i kakvo je vaše mišljenje o njima?

Družim se s Mateom i Nikolinom, bračni par se nekako odvojio. Nikolina je obiteljska žena, dosta njeguje običaje što se vidjelo po narodnoj nošnji i iznenađenju koje nam je priredila. Jako je brižna, izgradili smo odnos kao da smo sin i majka. Upoznao sam i njezinu kćer Gabrijelu. Sve te njezine šale su bile izrečene u trenutku, malo su mi zasmetale, a kasnije sam shvatio da je ona jednostavno takva, da podiže atmosferu u društvu. Matea je malo povučena, ali jako brižna majka svom sinčiću. Njezina obitelj njeguje zajedništvo, dosta nam je pričala o bratu koji je lovac. Zajedno smo roštiljali. Bračni par Branku i Olivera nisam baš mogao pročitati, bili su mi nekako tajnoviti. Nije mi zasmetalo što su bračni par ali tek sam kasnije shvatio da je njih dvoje u kući i da zajednički donose odluke. Mislio sam kako je njima pobjeda duplo zagarantirana. Smatram kako je s njihove strane bilo kalkulacija, a sad je li ili nije, to samo oni znaju. Malo se grizem što sam dao niže ocjene Nikolini i Matei, trebale su biti za bod-dva više. Mislim da zbog toga ljudi misle da sam ja kalkulirao.

Mislite li da su vas gledatelji doživjeli kao osobu koja kalkulira?

Pri ocjenjivanju sam u obzir uzimao ukupan dojam o osobi, a ne samo okus večere i dekoraciju stola. Ljudima koji na društvenim mrežama ostavljaju ružne komentare preporučio bih da se i oni prijave u show i da stanu ispred kamere, da vide da to nije lako. Treba i kuhati i komentirati i onda dati ocjenu.

Kako ste se odlučili na dolazak u Petrinju?

Nakon potresa u Petrinji u prosincu 2020. godine sam vidio na televiziji snimke, suze i plač majki, razrušene domove… Ostavio sam svoj obrt, prodao sam sve što sam imao i uputio se u Petrinju. Nisam ni znao taj grad, nisam znao te ljude. Čim smo stigli autobusom dočekao nas je još jedan potres, to nikad neću zaboraviti. Dočekao nas je potres i srdačni ljudi. Pomagao sam na građevinskim radovima i davao ljudima psihičku pomoć. Bilo je ljudi iz cijele Hrvatske koji su samoinicijativno došli pomoći. Bio mi plan ostati dva tjedna, no prijatelji su me nagovarali da ostanem još malo. Onda se dogodila ljubav na prvi pogled i odlučio sam se preseliti trajno u Petrinju.

