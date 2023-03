Stvara li se to ljubavna kemija između Andree i Marka? Ako se pita njega, on je zaljubljen, dok ona to sve doživljava sa zadrškom. Barem pred kamerama, no odlučila se ovoga puta prepustiti. I oni su imali nekoliko teških dana kada je Andrea Marka nazvala ženskarom, a on se pravdao kako mora biti sretna jer pred njom stoji muškarac s iskustvom. Uspjeli su sve izgladiti, a to se itekako vidi.

"Ležimo skupa, mazimo se, pričamo, baš pravi muško-ženski odnos", rekao je Marko. U krevetu je spomenuo i djecu, a Andrea se samozatajno smješkala. "Što si ono rekla? Bi li jedno ili dvoje?", pitao ju je. Shvatili su da oboje žele dvoje djece, a Andrea je u izjavama rekla kako mu nakon ovoga ipak malo više vjeruje.

"Definitivno mi dolazi taj osjećaj zaljubljenosti", rekao je Marko kroz smješak.