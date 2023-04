Uvijek dobra atmosfera očekuje nas i u današnjoj epizodi omiljenog game showa 'Dođi, pogodi, osvoji!'. Fantastična glavna nagrada, dobro raspoložena publika i spremni kandidati dat će sve od sebe da kući odnesu što više nagrada.

No, hoće li im to poći za rukom. Netko će imati sreće i zaraditi 700 eura, a nećemo vam otkriti hoće li glavna nagrada biti osvojena. Za to gledajte današnju epizodu i navijajte skupa s nama!

Ne propustite nove epizode game showa 'Dođi, pogodi, osvoji!' od ponedjeljka do petka u 18:05 sati na RTL-u i PLAYU!