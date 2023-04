Jedini muškarac u epizodi slavio: Ante blažen među ženama do vrata glavne nagrade

Jučerašnja epizoda game showa 'Dođi, pogodi, osvoji!' bila je posebna - natjecale su se isključivo žene dok u igru nije ušao Ante iz Petrinje. Odmah je prošao licitaciju.

Uz nagradu osvojenu u licitaciji, Ante je imao priliku osvojiti i glavnu nagradu zato što je na 'Velikom kolu' izbacio svoje protukandidatkinje. Okrenuo je stotku i dame su izvukle deblji kraj. Bilo je zanimljivo vidjeti kako to izgleda kad se četiri dame bore jedna protiv druge, no valjda je Ante tog dana posebno imao sreće. Do trenutka kad je morao pogađati cijenu glavne nagrade...

Ne propustite nove epizode game showa 'Dođi, pogodi, osvoji!' od ponedjeljka do petka u 18:05 sati na RTL-u i PLAYU!