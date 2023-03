Nakon fantastičnog dobitka Slađane Kiš koja se nakon sudjelovanja u omiljenom game showu 'Dođi, pogodi, osvoji!' kući odvezla u novom automobilu, popričali smo i s Ninom Sunko koja je osvojila niz odličnih nagrada – 100 eura u licitaciji jer je pogodila točan iznos, toaletnu vodicu, ženski ručni sat, mikrovalnu pećnicu, kožnu torbicu, četverodnevni put u Pariz s džeparcem od 400 eura te sunčane naočale. Za RTL.hr ispričala je kako joj je bilo sudjelovati u showu, kome je poklonila neke od nagrada i kad će posjetiti Pariz.

"Bilo je top. Prozvali su me među prvih četvero pa mi je bila panika u glavi 'a moraš pogoditi, moraš pogoditi' jer ako te prozovu, a ne pogodiš onda je to najgore. Onda kad sam osvojila mi je bilo… Ne znam, zbunila sam se totalno, zaboravila sam kako se zovem, zaboravila sam pozdraviti mamu. Baš mi je bio šok", rekla nam je Nina, inače studentica novinarstva u Koprivnici i dodala: "Kad me Marin prozvao, samo sam čula svoje ime, pogledala sam svoju ekipu, oni su me gurnuli da idem dolje i jednostavno nisam mogla vjerovati".

Nina je u igri 'Jedna je prava' imala priliku osvojiti ručni sat i mikrovalnu pećnicu.

"Pitala sam publiku što oni misle i uzela sam to u obzir. Nakon njih sam pitala svoju ekipu i oni su rekli totalno suprotno. Onda sam rekla da s obzirom koji je moja ekipa dala odgovor, ja ću suprotno jer oni su uvijek u krivu. U tom trenutku kada sam trebala izabrati između ručnog sata i mikrovalne, jedino o čemu sam mogla razmišljati je bila nagrada i kako je osvojiti. Išla sam na logično razmišljanje", rekla je Nina za RTL.hr.

Upitali smo je i kako joj se svidjelo biti u showu i kakve je dojmove stekla o našim voditeljima, Antoniji Blaće i Marinu Ivanoviću Stoki.

"S Marinom nisam pričala, a Antonija mi je super i pomogla mi je. Dala mi je vjetar u krila, bila je baš simpatična. U showu mi je bilo najbolje ikada, a mislim da je to i za očekivati s obzirom na sve osvojeno. Smijala sam se, zabavila sam se, bila sam na TV-u, za mene je to isplata života".

Zanimalo nas je i je li već bila u Parizu ili tek planira ići. Četverodnevni put u Pariz za dvoje osvojila je u sklopu glavne nagrade, a dobila je i džeparac od 400 eura. Otkrila nam je i s kime je podijelila nagrade, kojih je bilo puno.

"U Pariz idem 10. travnja s dečkom. Veselim se jako, tko se ne bi veselio besplatnom putovanju i džeparcu? Kad sam osvojila glavnu nagradu, prvo što mi je prošlo kroz glavu je bilo da moram nazvati mamu i njoj reći. Skroz sam bila u šoku, pozitivnom šoku. Torbu koju sam osvojila uz putovanje u Pariz ću dati mami, a naočale za sunce tati. Ja ću lijepo otići u Pariz sa 400 eura džeparca. Posebno me veseli šetnja uz Seinu i plovidba po njoj, popeti se na Slavoluk Pobjede, otići do Moulin Rougea…", otkrila nam je svoj plan.

Za kraj nam je priznala i u koji bi se show također voljela prijaviti kad, kako je rekla, 'napuni baterije'.

"Od drugih showova, prijavila bih se u 'Večeru za 5 na selu' pa i da tamo nešto osvojim", zaključila je svestrana Splićanka.