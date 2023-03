Slađana Kiš za RTL.hr prokomentirala je nevjerojatan dobitak u showu 'Dođi, pogodi, osvoji!'. Otkrila kako se osjeća, kako je služi novi auto i na koji način je na sretne vijesti reagirala njezina obitelj.

"Osjećam se super. Osjećaj je stvarno… Ne mogu opisati. Stvarno neopisivo. Išle smo cure i ja kao ekipa, za zabavu, da vidimo kako je biti na televiziji", rekla je Slađana za RTL i dodala kako nije očekivala niti da će zaigrati, a kamoli osvojiti glavnu nagradu.

"Svi po selu me pitaju jesam li kupila novi auto. Moji najbliži su oduševljeni. Prije nego što sam išla, svi su me pitali 'Što ti to treba?', a sad su svi ostali paf", smije se.

Po novu crvenu Opel Corsu išla je vlakom, u pratnji sinova. Mlađi sin nije ni znao što se točno događa ali je bio oduševljen kad je shvatio da je njegova majka u 'Dođi, pogodi, osvoji!' dobila automobil. Dodaje kako je izvrsno služi i kako joj je zaista dobro došao jer je auto kojeg je vozila bio star.

Foto: RTL RTL

Upravo su je djeca, koja redovno gledaju show, nagovorila da se prijavi.

„Dok sam gledala show, nisam vjerovala da se nešto takvo zaista može dobiti. Neobično mi je da ti netko samo tako nešto da. Nisam vjerovala dok nisam dobila ključ u ruke. Uljepšali ste mi život“, zaključila je presretna Slađana.