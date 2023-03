'Veliko Kolo' nema milosti: U izjednačenju, pobjednik može biti samo jedan

U omiljenom game showu 'Dođi, pogodi, osvoji!' danas je bilo jako napeto. Publika je bila jako angažirana i pomogla natjecateljima u više navrata. Jedna je gospođa čak istrčala i zagrlila kandidata kojem je pomogla. Pobjedu je odnijela Dijana Lončarić nakon izjednačenja s Ljiljanom Horvat.

Prvu igru licitacije otvorili su Bakir Velić, Ljiljana Horvat, Dijana Lončarić i Zdravko Varović. Natjecatelji su morali pogađati cijenu pamučne posteljine. Najbliži je bio dobro raspoloženi Zdravko iz Koprivnice koji je stigao u pratnji bratića, njegovog sina i kolege. Zaigrao je igru 'Pun pogodak', a imao je priliku osvojiti perilicu i sušilicu rublja u jednom. Golf palica nije bila naklonjena Zdravku tako da ipak nije uspio osvojiti nagradu.

Foto: RTL RTL

Drugoj se licitaciji pridružio Petar Jerbić koji je s ekipom morao pogđati cijenu profesionalnog seta lemilica. Dijana iz Bedekovčine je bila najbliža traženom iznosu. U pratnji su joj bile prijateljice. Zaigrala je igru 'Jedna je prava' i imala priliku osvojiti kutnu brusilicu i lančanu pilu. Dijana je poslušala publiku i uspjela osvojiti nagrade.

Foto: RTL RTL

U treću je licitaciju ušala Ružica Čeh i s ostalim natjecateljima morala pogađati cijenu praktičnog blendera. Najbliža traženom iznosu je bila Ljiljana iz Zaprešića koja je u show došla sa suprugom i kćeri. U igri 'Tajni križić' mogla je osvojiti ženski ručni sat. Publika je bila neodlučna ali su se ipak složili i pomogli Ljiljani sa cijenom četke za kosu. Opet je poslušala publiku oko cijene epilatora i osvojila nagrade.

Foto: RTL RTL

Četvrtoj se licitaciji priključio Bruno Brcković, a s ostatkom je ekipe morao pogađati cijenu seta Lego kockica. Bakir iz Zagreba je bio točan u euro i odmah u džep stavio 100 eura. Zaigrao je igru 'Od viška glava boli', a mogao je osvojiti perilicu suđa. Prema savjetu jedne gospođe iz publike, Bakir je bio uspješan i osvojio nagradu.

Foto: RTL RTL

U posljednjoj igri, kobnom 'Velikom kolu' borili su se Zdravko, Dijana, Ljiljana i Bakir. Ljiljana je iz dva pokušaja okrenula okruglih 100, a iz prvog je pokušaja to pošlo za rukom i Dijani koja je za to dobila 100 eura. S obzirom da je došlo do izjednačenja, kolo se vrti ponovno, a pobjednik je osoba koja okrene veći broj. Pobjedu je ipak odnijela Dijana i zaigrala za glavnu nagradu – mušku modernu torbicu, četverodnevno putovanje u Kopenhagen uz dodatni džeparac od 400 eura te kameru džepne veličine. Nažalost, glavna joj je nagrada ipak izbjegla.