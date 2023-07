Braća Sičaja, Ivan i Tomislav, bit će u fokusu na FNC-ovom eventu u Bugojnu. Borci iz Rame, hercegovačke općine 30 km udaljene od Bugojnog, koji treniraju u American Top Teamu u Zagrebu, tek ulaze u svijet profesionalnog bavljenja slobodnom borbom.

Ivan ima profi skor 3-0, dok je Tomislav debitirao u profi vodama na FNC-u u Ljubuškom i to pobjedom.

"Najbolje da se pobijemo odmah, lakše je nego pričati", kazao nam je u šali na početku razgovora Tomislav Sičaja.

Ivan se nadovezao:

"Više smo dosadili jedan drugom, svaki dan smo skupa, svaki dan… Nismo cimeri, ali kao da jesmo. Ujutro smo skupa na treningu, poslije smo skupa na kavi. Samo smo za ručak razdvojeni. Večernji trening skupa, poslije šetnja… Doslovno jedan drugom smo navrh glave. Ali dobro, opet, što bi ja bez njega i on bez mene. Pazimo jedan drugog, skupa smo odselili iz Rame ovdje u Zagreb. Družimo se nas dvoje i to je to. Znamo se mi u sparingu fino izudarati, ali u granicama. Na početku je bilo gore jer nismo znali, sad se pazimo".

Tomislav je naglasio:

"Pomažemo jedan drugom, u treninzima, u svemu, za sad je sve dobro između nas. Izvlačimo jedan iz drugog samo ono najbolje."

VIDEOINTERVJU BRAĆE SIČAJA POGLEDAJTE OVDJE.