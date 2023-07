DRUGA OSOBA FOTO Meryem Uzerli proživjela je noćnu moru! Sada vodi drukčiji život, a njen izgled se vidljivo promijenio

Meryem Uzerli proslavila se ulogom sultanije Hurem u seriji 'Sulejman Veličanstveni' koju su domaći gledatelji pratili na RTL-u. Iako je postala popularna diljem svijeta upravo zbog toga, to joj je bilo i teško razdoblje. Naime, dio javnosti krivio ju je za bračne probleme Halita Ergenca, koji je glumio Sulejmana, i Bergüzar Korel koja je poznata po ulozi Šeherezade. Patila je jer su je ljudi na ulici nazivali zlom i vrijeđali što se odrazilo na njezino zdravlje. Njezin ljubavni život također joj je nanio bol jer bila trudna sa zaručnikom Canom Atesom koji nije htio dijete i želio je da pobaci. Nakon svih nevolja s kojima se nosila, preselila se u Berlin gdje živi s kćeri Jemine čiji je otac Can, a kasnije je rodila i drugu kćer Lily Koi čijeg oca krije. Šuška se da je riječ o glumcu Čaglaru Ertugrulu, no nijedno od njih to ne želi potvrditi. Meryem je pokrenula i svoj posao, u Berlinu ima trgovinu zdravih slatkiša te se još bavi manekenstvom. Neki komentiraju i da je Uzerli radila neke zahvate na licu poput botoksa u obrazima i filera u licu dok drugi smatraju da je riječ tek o filterima. Glumica je poznata i po glavnoj ulozi u seriji 'Kraljica noći' u kojoj se zaljubi u muškarca koji je u braku. Seriju možete pogledati na https://play.rtl.hr/sadrzaj/kraljica-noci