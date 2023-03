Poznatog srpskog glumca Marka Janketića trenutno gledamo u šestoj sezoni kriminalističke serije 'Ubice mog oca' u kojoj glumi inspektora Mirka Pavlovića na PLAY Premiumu. Markantni je glumac odrastao u velikoj obitelji, a nedavno se saznalo da je otac djevojčice. Na proljeće mu stiže drugo dijete.

Marko je široj publici postao poznat u seriji 'Ubice mog oca' čiju šestu sezonu trenutno gledamo na PLAY Premiumu. Nove epizode kriminalističke serije 'Ubice mog oca' donose direktno suočavanje istražitelja Aleksandra Jakovljevića s Curnajem, ubojicom njegovog oca Mileta. Dok Aleksandar priprema osvetu daleko od svih, pojavljuju se novi likovi, mladići Nenad i Lav, kojima je kocka postala centar svijeta. Kroz različite događaje, a na kraju i zločin, pokazat će se kako je vrlo lako prijeći put od 'početničke sreće' do toga kad se izgubi sve – novac, prijatelji i obitelj, a na kraju i glava. Kroz bolnu, ali poučnu priču pratimo kako se ruše životi i kako je teško izaći iz tog začaranog kruga. Otkrivamo i da su se mnoge stvari promijenile u životima glavnih junaka. Mirko postaje novi načelnik odjela za krvne i seksualne zločine postaje, Zoran ravnatelj policije, a Marjanović ministar kojem mnogi dugovi iz prethodnog života stižu na naplatu.

Odrastanje u glumačkoj obitelji

Marko je rođen 13. srpnja u Beogradu 1983. godine. Odrastao je u umjetničkoj obitelji - otac Mihailo Miša Janketić i majka Svjetlana Knežević vrlo su poznati srpski glumci. Njegova mlađa sestra Milica je također glumica, a sestra Iva je balerina. Za razliku od ostale djece Mihaila i Svjetlane, najstariji sin Radomir nije krenuo umjetničkim stopama već radi u policiji. Nakon završetka osnovnog obrazovanja Marko je pokušao upisati industrijski dizajn, ali stvari nisu išle onako kako je planirao. Tijekom srednje škole počeo se zanimati za glumu i poželio upisati Fakultet dramskih umjetnosti. To mu iz prvog pokušaja nije pošlo za rukom. Sljedeće je godine glumu upisao u Novom Sadu kako ne bi završio u generaciji studenata kojima je predavao njegov otac u Beogradu. Diplomirao je 2007. godine.

Za nedavni intervju za RTL.hr progovorio je o tome je li bio žrtva vršnjačkog nasilja.

"Naravno da jesam, uostalom kao i većina mojih vršnjaka u to vrijeme. Rođen sam početkom osamdesetih godina, kada sam krenuo u školu počeli su ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, sve je to stvorilo jednu opću atmosferu nasilja koja je utjecala i na nas djecu. Danas je to još morbidnije jer postoje mobilni telefoni i internet pa se sve objavljuje na društvenim mrežama. Mislim da bi se na tom području još mnogo toga trebalo poboljšati, djeci je potrebno razumijevanje, ljubav i strpljenje", rekao je Marko.

Ispričao je tada i kako je bilo odrastati u umjetničkoj obitelji.

"Moje prirodno 'agregatno' stanje je bilo odrastanje u kazalištu, uz velike glumce. Dosta rano sam saznao da to nije samo profesija već i način razmišljenja, i nekog filozofskog stava prema životu, društvu i sebi. To sam naučio i prije nego što sam upisao Akademiju dramskih umjetnosti. Materijalni uvjeti su uvijek važni, kojim god se poslom želite baviti, pa tako i ovim", rekao je za RTL.hr.

Slava zbog uloge u seriji 'Ubice mog oca' i privatni život

Marko je na našim prostorima slavu stekao u ulozi inspekora Mirka Pavlovića koju tumači u kriminalističkoj seriji 'Ubice mog oca' čiju šestu sezonu trenutno pratimo na PLAY Premiumu.

"Mirko je odgovoran, pošten, čovjek koji je posvećen svojoj obitelji, supruzi i djeci, razapet između posla i obitelji i uvijek se nekako uspije izboriti. Prvenstveno, nikada se ne bih mogao baviti policijskim poslom, preosjetljiv sam za tako nešto", komentirao je glumac za RTL.hr.

Marko ne voli pričati o svom privatnom životu no zna se da je markantni glumac u braku te da je otac djevojčice. On i supruga ovog proljeća očekuju i drugo djete. Nikad nije skrivao da bi volio imati veliku obitelj, baš poput njegove, a čini se da je na dobrom putu da to i ostvari.

