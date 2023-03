Možda će se činiti površno, no izgled je prvo što nas privuče na osobi, a britanski dating game show je otišao i korak dalje. Obično prvo dobro upoznamo osobu s kojom želimo izaći te kasnije dolazi i do intimnijeg odnosa, ali to nije slučaj u 'Goloj privlačnosti'! Potpuno drugačiji game show za upoznavanje od svih koje ste imali priliku gledati natjecatelju predstavlja šest golih kandidata, točnije njihove dijelove tijela, da bi natjecatelj mogao izabrati osobu s kojom bi izašao na spoj.

Ovo svakako zvuči kao intrigantan koncept, a i iznimno je popularan. Ukoliko biste voljeli pogledati o čemu se radi i kako natjecatelji biraju kandidate za potencijalni spoj, na PLAY Premiumu možete pogledati svih pet sezona showa. Roditeljsku zaštitu vrlo je lako uključiti te zaštiti mališane od bilo kakvog sadržaja za kojeg smatrate da im nije primjeren. Jednostavno odete u postavke i ondje zaključate sve što želite.

Osim prikazivanja puke golotinje, dating show 'Gola privlačnost' kroz svih pet sezona prikazivanja istražuje zakonitosti privlačnosti među potencijalnim partnerima i pokušava dati odgovor na različita intrigantna pitanja. Primjerice, privlače li žene savršeno isklesana muška tijela ili za ozbiljniju vezu radije biraju muškarce sa simpatičnim trbuščićem? Zašto ljudi povezuju pune, velike usne sa senzualnošću, vole li muškarci više male ili velike grudi te jesu li privlačnije veće ili manje stražnjice?

Sve sezone reality showa 'Gola privlačnost' možete pogledati na PLAY Premiumu i ne zaboravite koristiti obiteljsku zaštitu! Isprobajte PLAY Premium 7 dana bez naknade i otkažite kad god želite.