Armie Hammer bio je poznata Hollywoodska zvijezda koja je svojim šarmom i izgledom skrivala mračne tajne unutar sebe i svoje obitelji. No, sve tajne prije ili kasnije isplivaju na vidjelo, a njegovu stravičnu priču gledat ćemo od uživo na TLC-u u sklopu PLAY Premium paketa, od nedjelje 12. ožujka u 22 sata.

Armie Hammer široj je publici postao poznat nakon što se pojavio u hvaljenom filmu 'Call Me By Your Name'. Glumio je Olivera, starijeg muškarca u kojeg se zaljubljuje Elio, tinejdžer kojeg je utjelovio Timothée Chalamet. Nitko nije mogao sumnjati da se iza zgodnog lica i neodoljivog osmijeha krije čudovište. O njegovom se privatnom životu počelo pričati početkom prošle godine, a optužen je za užasavajuće seksualne maštarije i silovanje. Nekoliko žena ispričalo je kako ih je Armie zlostavljao fizički, pričao im o svojim kanibalskim fantazijama te manipulirao njima na psihološki i narcisoidni način. Jedna je žena imena Effie glumca optužila za silovanje no on je sve poricao. Hollywood mu je okrenuo leđa nakon prvih optužbi.

Dokumentarna serija 'Hammerovi' koju je, između ostalih, producirala njegova tetka Casey Hammer, donosi šokantne detalje njegova života ali i života njegove, naizgled savršene, obitelji.

"Ljudi kažu kako je ovo jako moćna serija i kako je gluma odlična ali da je sve to izmišljeno. Sve je skriptirano. Ja sam tu da vam kažem, moja obitelj stvarna i milijun su puta gori", izjavila je Casey Hammer za TIME.

U tri epizode, Armiejeva bivša djevojka Courtney Vucekovich detaljno opisuje svoje iskustvo s glumcem, a polako se ruši i imidž njegove obitelji. Courtney je ispričala kako je Hammer imao naviku gristi je jako te joj ostavljajući ožiljke.

Kako je sve počelo

U siječnju 2021. na Instagramu se pojavio anonimni profil koji je počeo objavljivati screenshotove koji su navodno bili dijelovi Armiejevih poruka. Ovi su postovi od sramotnih prešli u mračnije kada se iz poruka dalo naslutiti da glumac nije imao dopuštenje za neke stvari koje je radio u krevetu. Nakon toga svoju je priču javno podijelila Effie, a njezino svjedočanstvo glumca je koštalo karijere i braka. Agencija CAA ga je otpustila, a supruga Elizabeth Chambers zatražila razvod. Par ima dvoje djece.

'Ja sam sto postotni kanibal. Želim te pojesti. To je grozno priznati, nikada to do sada nisam otkrio. Jednom sam izrezao srce iz žive životinje i pojeo ga dok je još bilo toplo', glasila je jedna od poruka koje je glumac navodno poslao.

Effie je u svom svjedočanstvu ispričala kako je s glumcem bila četiri godine, a istaknula kako ju je Hammer jednom prilikom silovao četiri sata. Manekenka Paige Lorenze javila se sa svojom pričom - glumac joj je navodno rekao kako želi da odstrani rebra kako bi ih mogao dimiti, skuhati i pojesti. Sve je ovo bio samo početak njegovog pada.

Mračne tajne Hammerove obitelji

Osim samog Armieja Hammera, nova dokumentarna serija bavi se i njegovom obitelji koja se obogatila na nafti. Casey Hammer optužila je svog oca za silovanje dok je još bila djevojčica. Navodno čak pet generacija muškaraca u glumčevoj obitelji upleteno je u nasilje, drogu, seksualnu izopačenost te korupciju. Slika o savršenoj obitelji trajno je uništena, a glumac se povukao iz javnog života. Ukoliko vas je ovo zaintrigiralo, seriju možete pratiti na PLAY Premiumu.

Otkrivanje odvratnih zločina i pogled u Hammerov poremećeni um pratite uživo na TLC-u u sklopu PLAY Premium paketa, od nedjelje 12. ožujka u 22 sata.