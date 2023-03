Poznato lice u realityju 'Love Island USA': Sarah Hyland gledamo u popularnoj seriji

Može li se ljubav roditi u tropskom raju? Itekako! Najpopularniji dating show na svijetu 'Love Island' spojio je mnoga usamljena srca, a hoće li se to dogoditi i u američkoj verziji showa, ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka na PLAY Premium. U 'Love Island USA' petero djevojaka i isto toliko muškaraca upoznaje se u uzavreloj atmosferi na poznatom ljetovalištu Santa Barbara u Kaliforniji. Razgolićeni, solo i napaljeni, već sami po sebi prizivaju strast, a uz mnoge zadatke produkcije, to će itekako još više biti naglašeno u novoj sezoni. Već u prvoj epizodi nekoliko njih završi u ljubavnom klinču, a kandidati se ponašaju kao da sutra ne postoji. A nije na odmet ni osvajanje glavne nagrade u iznosu od 100 000 dolara. Uz njih, u voditeljskoj ćemo ulozi gledati poznatu glumicu Sarah Hyland.

Tko je Sarah Hyland i odakle je znamo?

Sarah je poznata američka glumica koju je svjetsku slavu stekla ulogom Haley Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'. Rođena je 24. studenog 1990. godine u New Yorku, a u sitcom 'Moderna obitelj' počela je glumiti 2009. godine. Od tada je često uspoređuju s Milom Kunis, na koju izgledom sliči. Sarah je udana za Wellsa Adamsa s kojim je od 2017. godine. Kako se snašla u ulozi voditeljice u vrućem ‘Love Island USA-u’ možete pogledati na PLAY Premiumu kojeg možete isprobati potpuno besplatno - mi vas častimo sa sedam dana. Ima tu svega – vrelog pijeska, poljubaca, svađa i potencijalnih ljubavi.

