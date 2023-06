Dokumentarna serija koja se fokusira na klimatske promjene, a koju su producirali James Cameron i Arnold Schwarzenegger, naišla je na pozitivne kritike te osvojila prestižnu nagradu Emmy za najbolji dokumentarac. Seriju pogledajte na PLAY Premium.

U dalekoj budućnosti planet Zemlja prekriven je ledom i snijegom, a preživjeli žive u nastambama zvanim Kolonije. Kada ljudi iz Kolonije 5 pošalju signal za uzbunu, vođa Kolonije 7 Briggs (Laurence Fishburne) organizira ekspediciju ne bi li istražio što se događa. U nastambi gdje je živjelo 50 ljudi oni zatiču tek jednog preživjelog koji je prestravljen do smrti. Doznaju da je nasilnička grupa kanibala zaklala sve koloniste... Prijeti li i njima ista sudbina?

Sedam od deset Britanaca vjeruje da živi u nefunkcionalnim domovima a rješenje vide u prodaji i preseljenju. No renovatorica, poslovna žena i stručnjakinja za nekretnine, Sarah Beeny želi dokazati upravo suprotno – kako svoj postojeći dom možete preurediti, a prostor bolje iskoristiti. U ovoj revolucionarnoj seriji ona posjećuje dvadeset domaćinstava kako bi sama iskusila problematične prostore prije nego što instalira kamere kojima prati klijente kako točno koriste prostor u svom domu. Sarah Beeny, promotirica je održivog načina življenja, a također je i autorica knjige 'Green Your Home: Your Guide to Eco-friendly Renovation and Repairs'.

Na mirnoj maloj čistini, ostaci piknika izazovu rat između dva mravlja plemena. Usred te bitke nađe se bubamara. Sprijatelji se s jednim od crnih mrava i pomogne mu spasiti mravinjak od napada strašnih crvenih mrava ratnika.

Uloga samohranog oca koji sa šestero djece živi duboko u američkoj šumi, daleko od svih 'okova' moderne civilizacije, donijela je Viggu Mortensenu nominacije za brojne nagrade, uključujući Oscara, Zlatni globus i BAFTA-u (2017.). Djevojčice i dječaci odgajani su u posve posebnom duhu i skladu s prirodom. No, kada ih iznenada zadesi tragedija i ostanu bez voljene majke, moraju se spustiti u 'normalan' svijet koji ne poznaju pa počinju pravi problemi…

'Tajne vrta' novi je serijal domaće produkcije koji čini 20 epizoda posvećenih vrtnim radinostima. Serijal je nastao u suradnji s kreativkom Desire Crnković, velikom zaljubljenicom u hortikulturu. Naime, upravo nam ona sa svojim mališanima otvara vrata svog vrta i otkiva sve tajne njegove ljepote. Ovo veselo društvo, uz voditeljicu Tatjanu Horvatić, pokazuje nam kako napraviti mali staklenik, hotel za kukce, vode nas u svijet vrijednih pčela, ali i nude savjete kako uzgojiti vlastito bobičasto voće. Uz to, ne boje se zaprljati ruke kako bi sami zasadili nadraže cvijeće ili pak ubrali svježe povrće iz vlastitog povrtnjaka.

Braća Kratt imaju važnu misiju – spasiti životinje. One se često nađu u opasnoj situaciji iz koje se ne mogu same izvući, a tu nastupaju dva brata koja čvrsto povezuje ljubav prema životinjama. Zajedno sa svojom spasilačkom ekipom oni se trude zaštititi životinje od zlikovaca i različitih loših utjecaja okoline. Serija je edukativnog karaktera te gledatelji kroz svaku epizodu mogu naučiti nešto o životinjama i njihovom životu.

