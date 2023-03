‘Udvaranje’ je reality show koji nas je ‘prebacio’ u 19. stoljeće Engleske, romantično doba balova, kočija, haljina i dvoraca. U to doba svoje je romane pisala Jane Austen, a i serija ‘Bridgerton’ smještena je u isti vremenski period. Svih 12 epizoda ne propustite pogledati na PLAY Premiumu. Za srce Nicole Rémy, IT stručnjakinje iz Seattlea borilo se 16 udvarača, a u posljednjoj smo epizodi vidjeli da se odlučila za Daniela, agenta nekrentnina iz New Yorka. Gdje su golupčići danas i jesu li još uvijek zajedno? Odgovor je negativan.

U posljednjoj epizodi reality showa vidjeli smo kako je Daniel zaprosio Nicole i rekao joj da je voli, no ljubav iz bajke nije dugo potrajala. Daniel je, naime, ostavio Nicole i slomio joj srce svega mjesec i pol po završetku showa. Ipak, ona se brzo oporavila i, sudeći po njezinom Instagramu, uživa u životu.

"Mnogo sam naučila sudjelujući u showu 'Udvaranje'. Naučila sam da zalužujem ljubav, da imam svoju vrijednost. Mislim da je mnogo udvarača u showu to i vidjelo i meni je bilo jako lijepo osjećati se željeno i cijenjeno na taj način", rekla je za US Weekly.

Čini se kako je lekciju koju je naučila u 'Udvaranju' uzela k srcu, a čini se i da je pronašla novu ljubav.

