BILO MU JE NEUGODNO Nikolina se za stolom našalila: 'On se boji da ću mu ja biti punica'

Vesela Nikolina preuzela je glavnu riječ na večeri domaćice Matee, a protukandidatima 'Večere za 5 na selu' je otkrila kako je saznala da on zapravo nema curu. Naime, na Nikolininoj večeri Zoran, mladi kuhar iz Slavonije, je dao naslutiti da je u vezi, a Nikolinu je to očito zaintigiralo pa se raspitala. Zaključila je kako je on bacio oko na njezinu kćer Gabrijelu, a šutljiv je jer se boji da bi mu ona mogla postati punicom. Zoran se crvenio i kasnije priznao kako takav stil šale baš i nije po njegovom ukusu. Branka je zaključila da je Nikolina bila malo napadna. Hoće li Nikolina odustati od svoje ideje spajanja Gabrijele i Zorana ne propustite pogledati na RTL-u i PLAYU.