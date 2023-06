Holivudske face u misiji očuvanja planeta: Nagrađivanu dokumentarnu seriju gledajte na RTL-u

Zeleni tjedan RTL će obilježavati i sa svojim gledateljima - i to putem svog glavnog kanala, RTL Kockice i platforme PLAY.

Na svom glavnom kanalu Zeleni tjedan započinje spektakularnom dokumentarnom serijom 'Godine opasnog življenja' - od ponedjeljka do petka nakon RTL Direkta i Stanja nacije. Nagrađivani dokumentarac potpisuju Arnold Schwarzenegger, James Cameron i Jerry Weintraub. Dokumentarna serija prati zvijezde poput Davida Lettermana, Jacka Blacka, Gisele Bündchen i Sigourney Weaver koji na putovanjima svijetom otkrivaju goruća pitanja nezapamćenih promjena u svjetskoj klimu.

Posljednjih godina najveći fokus na svim političkim razinama stavlja se na nezapamćene promjene u svjetskoj klimi. Globalno zagrijavanje uzrokuje oscilacije u oceanima, vjetrovima i padalinama, dok brojne životinjske vrste diljem svijeta nestaju alarmantnom brzinom. Predviđa se povećanje učestalosti i intenziteta ekstremnih vremenskih uvjeta, a značaj problematike klimatskih promjena uvidjeli su i hollywoodski glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger te nagrađivani producenti James Cameron i Jerry Weintraub. I dok mnogi političari u SAD-u negiraju postojanje klimatskih promjena, oni su odlučili napraviti dokumentarnu seriju 'Godine opasnog življenja' (Years of Living Dangerously, 2014.) koja je naišla na pozitivne kritike te osvojila prestižnu nagradu Emmy za najbolji dokumentarac (2014.).

Ono po čemu je ova serija drugačija od ostalih je što okuplja pravu zvjezdanu ekipu koja se stavila u službu ambasadora planeta istražujući uzrok ugrožavanja prirode u svim dijelovima svijeta. U drugoj sezoni David Letterman putuje u Indiju, zemlju koja bi uskoro mogla postati najmnogoljudnija država na svijetu. Njega zanima što to točno znači u kontekstu klimatskih promjena. Jack Black istražuje zbog čega bi Miami mogao završiti pod vodom do kraja stoljeća. Arnold Schwarzenegger putuje na Bliski istok kako bi se pridružio naftnom konvoju koji dostavlja gorivo u baze koje podupiru borbu protiv ISIL-a. Kako to utječe na okoliš? Istovremeno, brazilski model Gisele Bündchen nalazi se u Amazoni, gdje se vladine snage bore protiv uništenja 'pluća planeta'. Sigourney Weaver putuje u Kinu, zemlju koju muči zagađenje zraka koje je uglavnom uzrokovano spaljivanjem ugljena.

Životinjske vrste diljem svijeta izumiru, a klimatske promjene samo pogoršavaju trend. Aasif Mandvi kreće u potragu kako bi shvatio koliku opasnost predstavlja klima za ugrožene vrste. No, postoji li veliko rješenje za klimatske promjene? Nikki Reed smatra da je pronašla odgovor.

Kakva sudbina očekuje ljude i naš predivni planet? Može li se stati na kraj uništavanju šuma i izumiranju životinjskih vrsta? Dok sat otkucava, vrijeme je da se reagira. Na kakve su probleme i rješenja naišli zvjezdani aktivisti, pogledajte u fascinantnoj dokumentarnoj seriji 'Godine opasnog življenja'.