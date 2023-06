Jeste li znali da je potrebno redovito čistiti žarulje, lustere i lampe? Evo i zašto!

Zašto je potrebno gledati gore i čistiti lustere, lampe i žarulje? Nečistoće mogu apsorbirati i do 50 posto svjetlosti.

Redovito čistite žarulje, lustere i lampe – zaprljanost smanjuje njihov učinak, a Nečistoće mogu apsorbirati i do 50% svjetlosti.

Zamijenite žarulje sa žarnom niti sa LED ili štednim žaruljama. One za istu razinu osvjetljenja troše 5 do 6 puta manje energije, a imaju i do 10 puta dulji radni vijek. Žarulje sa žarnom prosječno traje do tisuću sati, a štedne do 30 tisuća.

I ne zaboravite – ako ne boravite u određenim prostorijama, ugasite svjetlo.