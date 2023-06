Slavonac Josip Čapo pobjednik je šeste sezone omiljenog showa 'Život na vagi', a osim što je sudjelovanjem u istom promijenio život za 180 stupnjeva, nakon velikog finala njegov bankovni račun ''podebljao'' se za čak 150.000 kuna! No, ovaj show mu je donio mnogo više od same novčane nagrade – ovaj show donio mu je priliku za drugačiji, kvalitetniji i zdraviji život! Čapo je to prigrlio svim silama i danas živi slično kao i u Lividragi. Aktivnost koja mu je promijenila pogled na sve je, kaže, hodanje. I danas hoda kad god stigne, a svi se sjećamo kako je u 'Životu na vagi' po tom pitanju bio šampion.

"U tom sam trenutku želio skinuti najviše kilograma. Odlučio sam da uz redovne treninge dodatno i hodam. Shvatio sam da je to stvarno plus i tako sam zavolio hodanje. S time sam nastavio i nakon 'Života na vagi'. Tamo bih dnevno prohodao 35 kilometara, a čak sam jednom uspio doći do 42 kilometra. Tjedno bi to otprilike bilo 250 kilometara. Troje tenisica sam uništio zbog toga", rekao nam je Čapo. Naravno, taj ritam je nemoguće nastaviti uz poslovne i obiteljske obaveze, no s ponosom kaže kako se maksimalno trudi pronaći što više vremena za aktivnosti u prirodi. Cijepa drva, biciklom ide na posao, a hodanje je također prioritet.

"Danas zbog poslovnih obaveza hodam manje, ali obavezno svaki dan. Otprilike 10-ak kilometara, malo trčim i malo hodam. Odlučio sam kondiciju držim i tako da na posao idem biciklom. Put je dosta brdovit, otprilike 17 kilometara, a jedino kada to izbjegavam je onda kada pada kiša", objasnio je.

Priznaje kako i on sam tu i tamo posustaje, ali pronađe motivaciju za dalje.

"Još uvijek vodim borbu jer nije jednostavno držati taj ritam pogotovo jer moj mozak još uvijek nije shvatio da sam mršav. Glavna motivacija mi je ta da se ne smijem vratiti na staro", zaključio je.

