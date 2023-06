Sarah Beeny zvijezda je emisije 'Ne selite, obnovite' koju možete pratiti na PLAYU, a prepuna je korisnih savjeta kako svoj životni prostor dovesti ured, bez nepotrebnog gomilanja stvari.

Voditeljica, poduzetnica i renovatorica posjećuje dvadeset domaćinstava kako bi sama iskusila problematične prostore prije nego što instalira kamere kojima prati klijente kako točno koriste prostor u svom domu. Želi dokazati svima da svoj postojeći dom mogu preurediti, a prostor bolje iskoristiti.

Sarah je promotorica održivog načina življenja, a također je autorica knjige 'Green Your Home: Your Guide to Eco-friendly Renovation and Repairs'.

Iza 51-godišnje voditeljice je teško razdoblje jer joj je u kolovozu prošle godine dijagnosticiran rak dojke. Nedavno je podijelila lijepu vijest da je bolest u remisiji i priznala je da se uvijek bojala da će oboljeti upravo od toga. Naime, njezina majka preminula je od karcinoma dojke dok je Sarah bila dijete.

“Dugo sam živjela s tim strahom. Čekala sam cijeli život tu dijagnozu. Uvijek sam to očekivala. No kad sam shvatila kako liječenje djeluje, nije ni približno bilo tako loše kao sve te godine straha“, ispričala je voditeljica koja je krenula u svojim 20-godinama na redovite preglede.

Beeny je imala dvostruku mastektomiju, a prije nego što je krenula na kemoterapiju, ošišala se kako bi prigrlila gubitak kose.

“Ljudi se srame svojih ćelavih glava. Zašto? Ako imate rak dojke i idete na liječenje, ne trebate se sramiti što nemate kose“, poručila je.

Hrabro je na svom Instagram profilu dijelila fotografije s liječenja kako bi podigla svijest o bolesti. Obožavatelji su pohvalili njezin potez jer je pokazala realnu sliku teške bolesti.

“Želim promijeniti stereotipe. Ne želim se ničega sramiti u vezi ove bolesti“, istaknula je pozirajući ćelave glave, a pokazala je i nedostatak obrva.

Voditeljica je ranije otkrila da je neko vrijeme krila svoju dijagnozu od svog supruga Grahama Swifta i njihovo četvero djece.

“Morala sam se sama suočiti s bolesti prije nego što kažem njima“, otkrila je Sarah.

