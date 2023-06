Na RTL-u se od 5. do 10.lipnja održava Zeleni tjedan pod premisom 'Pokrenimo se zajedno!' i time šalje poruku o važnosti očuvanja i djelovanja za zaštitu okoliša.

Glavna misao vodilja Zelenog tjedna je na pozitivan i inspirativan način podići svijest po pitanju zaštite okoliša, kako gledateljima, tako i interno - zaposlenicima RTL-a. Razmišljati i djelovati 'zeleno', usmjeriti poslovanje i orijentirati se na stvaranje održivog i društveno korisnog poslovanja dio je ESG strategije RTL-a.

Povodom Zelenog tjedna razgovarali smo s glumcem i kostimografom Miranom Kurspahićem koji obožava nositi second hand odjeću. Za takav način odijevanja odlučio se još u srednjoj školi.

"Krenulo je s Hrelićem koji nije klasični second hand, ali je definitivno second hand. Stvari su bile dostupne i jeftine. U srednjoj školi nemaš baš novca i dobiješ ono što ti roditelji kupe. Hrelić je imao, pogotovo tada jako zanimljivih stvari za izuzetno malo novca. Za Hrelić treba biti domišljat i dići se izuzetno rano, prošetati se i naći adekvatne stvari. Iskombiniraš to i na kraju dana izgleda bolje nego odjeća iz trgovina", ispričao je Miran.

Glumac je poznat po unikatnom stilu koji je gotovo nemoguće kopirati.

"Imam specifičan stil koji sam gradio godinama. Bavim se i kostimografijom i moja ljubav prema modi je došla prvenstveno kroz to. To podrazumijeva da poznaješ povijest i razdoblja te da poznaješ kostime i imaš referencu. Što ti se više širi područje referenci, to ćeš i svoj stil sukladno tome moći širiti i igrati se ustvari s njime. Iz moje perspektive moda je igra. Ne smatram je ničime ozbiljnim niti presudnim za nečiju vrijednost, pogotovo jer ako ti je to zabava i nešto što te veseli, onda stvari postaju lakše. Nije važno je li neki odjevni komad brendiran, ima li markicu koja bi nekome prezentirala neku klasnu vrijednost. To me nikada nije zanimalo. Zanimao me potencijal te odjeće u kombinaciji s nečim, u biti sa mnom samim. Hrelić je zbog toga za početak bio idealno mjesto jer se moglo pronaći sve od igle do lokomotive", objasnio je Kurspahić.

Otkrio nam je ima li omiljene second handove i gdje kupuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kod nas u Hrvatskoj Ulični ormar jedan je od rijetkih vintage dućana koji ima i mušku modu. Dio s muškom modom daleko je manji od ženskoga, ali svejedno imaju. U određenim razdobljima idu u nabavu u Njemačku, Italiju i druge države gdje nabavljaju razne stvari. Treba samo biti uporan i dolaziti svakih nekoliko tjedana provjeriti što su dobili. Jako puno moje odjeće došlo je upravo od njih i to zanimljivih komada, sakoa, hlača, prsluka, kaputa koji se apsolutno ne mogu naći nigdje drugdje. Naravno da je izvan Hrvatske ponuda vintage dućana veća i muška moda zastupljenija. Drago mi je i da tako malo postoji. Tu su daleko povoljnije cijene nego u high street trgovinama, a ima svega", ispričao je glumac.

Posljednjih godina je vezan uz modu 60-ih godina, a upravo ondje može naći prikladne komade odjeće. Često ondje svraća pa mu najave kada uskoro odlaze u nabavu odjeću.

"Što se tiče klasičnih second handova, i ondje ima zanimljivih komada, ali treba imati vremena i redovito pregledavati ponudu. Ipak, kod njih rjeđe zaluta odjeća iz razdoblja koje mene zanima jer muškarci je ne nose često", istaknuo je Miran.

Kada putuje izvan Hrvatske, glumac obavezno odlazi u second handove i na buvljake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su stvari koje me zanimaju. To je ulov autentičnih suvenira i ima veliku sentimentalnu, ali i odjevnu vrijednost. Nije rijetko da sam se vraćao s odjećom s putovanja", rekao je.

Istaknuo je kako svoju odjeću rijetko baca i da to čini tek kada se podere i završi u krpama.

“Nisam sklon nešto nositi samo dva puta. Skladištim svu odjeću i prije ili kasnije se nađe u mom odjevnom repertoaru“, ispričao je Kurspahić.

Mirana Kurspahića gledajte u seriji 'Blago nama' na PLAYU.