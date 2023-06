Stilistica Iva surađuje s RTL-ovim licima, a u videu nas savjetuje kako pametno kupovati odjeću!

Stilistica Iva Gradišer već dugi niz godina surađuje s RTL-ovim televizijskim licima na brojnim projektima, a s jednom je klijenticom, odnosno voditeljicom Marijanom Batinić, unutar brenda Krie Design pokrenula i vlastitu modnu liniju IKona. Temelji se na pristupu održive mode stoga nismo mogli imati bolju sugovornicu tijekom Zelenog tjedna na RTL-u. U videu nam je objasnila kako pametno kupovati odjeću bez nepotrebnog gomilanja u ormarima, ali i koji komadi nikada ne izlaze iz trenda. Uživajte u korisnim savjetima!

Modni trendovi mijenjaju se iz mjeseca u mjesec. Kako biti u trendu, a opet izbjeći sumanuto kupovanje odjeće?

Mislim da je ključ dobre garderoba biranje odjevnih predmeta koji najviše odgovaraju vama, zatim poraditi na vlastitom stilu i tada nadopunjavati svoju garderobu. Trendovski komadi ionako to nisu nakon tri do četiri mjeseca, gomilanje je nepotrebno, a odjeća nije kvalitetna. Bolje je kupiti kvalitetan komad i držati se vlastitog stila. Raditi na tome što vam najbolje odgovara – od kroja, materijala, a opet, što smo stariji, manje smo podložni trendovima. Također, u modi već toliko dugo pratimo slične stilove koji se samo nadograđuju tako da sam sigurna da, ako zavirite u ormar, imate nešto slično što planirate kupiti. Poanta je reciklirati vlastiti ormar kako biste saznali što vam nedostaje te kako bi vam garderoba bila sveobuhvatna.

Koje komade odjeće bi svatko trebao imati u ormaru?

U posljednje se vrijeme stalno spominje 'capsule' garderoba koju bi svatko trebao imati. Ona se sastoji od deset do dvadeset odjevnih predmeta koji su ključni za basic stil. To su klasična bijela majica, traperice s naglaskom na to da nađete model koji vam pristaje, odnosno da ne kupujete trendovske modele koji nisu nužni za svaki tip građe tijela. Klasičan sako od dobrog materijala koji ćete nositi od proljeća do zime. Slip haljinica. Dobar kaput, kvalitetan džemper. Također, garderobu treba popunjavati i s kvalitetnim detaljima – dobra torba, kvalitetne cipele, nadopuniti s nekim komadom koji bi vas razveselio, nakit, koji, ako ga nosite, birate nešto što će duže korespondirati s vašim stilom.

Što znači kvalitetan odjevni predmet?

To ne znači da je on skup, ali možete birati odjeću koja će biti dobro izvedena, koja ima dobar dizajn i koja je od dobrog materijala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostale savjete iskusne stilistice i dizajnerice pogledajte u VIDEU.