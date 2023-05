"Taj dan sam bila kod ginekologice na pregledu, sve je bilo uredu i samo odjedanput je pukao vodenjak. Za raniji porođaj nije bilo nikakve naznake, ali njoj se očito žurilo", rekla nam je Ana Žderić Kračun, inače bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' koja je u subotu ujutro rodila djevojčicu Niku. Ona i Dominik Kračun, finalist pete sezone 'Života na vagi' postali su roditelji, a u razgovoru za RTL.hr Ana je rekla kako osjećaju neopisivu sreću. Ispričala nam je sve o najsretnijem trenutku u njihovim životima.

"Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu. Beba je odlično, ne treba biti u inkubatoru samo što je dobila žuticu. Rođena je s dva kilograma i 700 grama, a dugačka je 47 centimetara", rekkla nam je ponosna mama.

Suprug Dominik nije bio s njom u rađaonici jer se sve odvilo jako brzo. U trenutku kada su joj krenuli trudovi, on je bio u Zagrebu jer je tu zaposlen, a potom je krenuo za Osijek.

"Prvo sam planirala roditi u Vukovaru, a kako je malena ranije požurila, morali smo ići za Osijek", rekla je Ana. Nije ju vidjela taj dan, već u nedjelju, a ispričala je kako je reagirala kada je ugledala svoju malenu djevojčicu.

"Tek sam ju u nedjelju prvi put uživo jer sam morala biti na intenzivnoj njezi. Kada sam je ugledala, prvo sam se rasplakala. Nisam se mogla suzdržati. Tata ju je vidio prije, uslikao ju je pa me nazvao i počeo plakati. Oboje smo bili jako emotivni", rekla je. U bolnici će biti još minimalno tjedan dana, a nakon toga ih čeka još jedan veliki pothvat. Kupili su kuću u Slavoniji i uskoro useljavaju!

