"U sedmom sam mjesecu trudnoće. Točnije, 3. srpnja je termin. Uzbuđena sam, ali još uvijek to nije toliko jak osjećaj. Vjerojatno će nas euforija uhvatiti pred kraj", rekla je Anja Veber, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi'. Ova mlada žena u showu je govorila kako joj je najveća želja postati majka, a kako je to sprječavala debljina. Kako su se kilogrami istopili, zahvaljujući režimu u Lividragi, tako je i Anja zdravstveno stanje dovela pod kontrolu. Nekoliko mjeseci kasnije svima je na društvenim mrežama obznanila kako je trudna. Nosi dečka, zvat će se Liam, a termin joj je 3. srpnja.

"Sad sam super, bila sam na mirovanju, imala sam u 23. tjednu malo otvaranje pa sam morala mirovati i ležati. Sad je dobro. Mirovanje mi je teško palo, doslovno sam šest tjedana ležala. Malo sam hodala, ali to je to", rekla je Anja. S obzirom na to da joj trudnoća nije tako lagana, morala je promijeniti i način života.

"Ne treniram ništa jer nisam u mogućnosti, a prehrana mi je raznovrsna. Naravno, ne držim se striktno plana prehrane kojeg smo imali u Lividragi. To mislim da nitko od nas ne uspjeva. Tamo smo stvarno puno jeli, ali smo puno i trenirali", rekla je te dodala kako si uvijek dopusti neki 'cheat meal'.

"U početku trudnoće nisam imala neku posebnu želju nešto pojesti. Imala sam period kada sam tjedan dana jela jagode, pa kada sam tjedan dana jela Čokolino", rekla je.

Nije u panici, ali uzbuđenje je prisutno

"Iskreno, nemam strah. Rekla sam - kako bude, bit će. Potrudit ću se da bude što bolje, i djetetu i meni. Dalje ćemo vidjeti. Ne znam još kakav je to osjećaj pa ne znam što puno reći. Svi jedva čekaju, pogotovo naši roditelji jer će sad po prvi put postati baka i djed", rekla je.

Nije tajna da su se u 'Životu na vagi' svi povezali - i treneri i kandidati. Bila je to sezona u kojoj su se baš svi držali tog jednog cilja. Skinuti kilograme i poboljšati svoje zdravstveno stanje. I danas se svi čuju i druže...

"Redovno se čujemo, svi mi kandidati 'Života na vagi'. Imamo zajedničku grupu i u kontaktu smo skoro svaki dan. No, možda sam najviše u kontaktu s Rokom, Mateom i Željkom. Čujemo se i s Edom, koji nas i dalje motivira, a najveći motivator je i Štefica. Oni su redovni što se toga tiče", rekla je Anja.

Želja joj je vratiti se što prije treninzima, ali naravno, slušat će preporuku liječnika, odnosno da tjelesnu aktivnost uvede tek nekoliko mjeseci nakon poroda.

