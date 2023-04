SVAKA ČAST FOTO Gabi iz 'Života na vagi' pokazala transformaciju nakon uklanjanja viška kože, pratitelji oduševljeni: 'K...

Gabrijela Crnjac bila je kandidatkinja prve sezone showa 'Život na vagi', njezina iskrenost dirnula je naciju, a u kratkom roku uspjela je skinuti stotinjak kilograma. U show je ova mlada dama ušla kao dvadesetpetogodišnjakinja s čak 183 kilograma, a uspjela je doći do dvoznamenkaste brojke koju danas održava. Kako je i sama rekla, njezino putovanje traje već sedam godina, a ono ju je izmijenilo i fizički i psihički. Uklanjanje viška kože prije nekoliko je mjeseci najavila u intervjuu za RTL.hr, a nedavno nam je potvrdila kako je to i ostvarila. "Dugo sam razmišljala o tome. Nakon višemjesečnog istraživanja odlučila sam se za Dr. Damira Juranića iz KBC Rijeka jer mi je (uz to što je veliki profesionalac u svome poslu) na "prvu" ulio povjerenje. Budući da se radi o iznimno zahtjevnoj operaciji mislim da je najbitnije stvoriti to povjerenje s doktorom. Dr. Juranić je od prvog susreta pokazao želju i entuzijazam da mi pruži transformaciju života, pružao mi je podršku tijekom i nakon cijelog procesa i mislim da nema riječi s kojom bih mu mogla dovoljno zahvaliti", rekla je sretna Gabrijela. Na društvenim je mrežama sada objavila svoju transformaciju, a možete ju pogledati u našoj fotogaleriji.