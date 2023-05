OČARAVA FOTO Gledatelji u pozitivnom šoku zbog Željkine transformacije: 'Baš je smršavjela, svaka čast. Sjaji'

"Željku sam jednom prilikom vidjela u vlaku, žena je stvarno smršavjela i održava liniju, svaka čast", "baš dobro izgledaju, Željka je super", "predivni ste svi, a Željka sjaji", "samo naprijed Željkica". Ovo je tek dio komentara na transformaciju bivše kandidatkinje showa 'Život na vagi'. Željka Mateša u potpunosti je promijenila životne navike i fenomenalan rezultat nije izostao. Željka se prepolovila, a to se najbolje vidjelo na druženju s bivšim kandidatima koji su se prošlog vikenda okupili u mjestu gdje za njih sve započelo - u Lividragi. "Dokaz sam da nije kasno i ako imaš 40 godina, da preokreneš svoj život. Preuzela sam dogovornost da budem motivacija drugima", rekla je Željka nedavno u razgovoru za RTL.hr. Tada je objasnila i kako održava kilažu, ali i zdrav način života. "Kombiniram trening za nabijanje mišićne mase i za sagorijevanje masti. Kombinacija je onoga što sam radila u Lividragi, možda malo drugačije, ali učim nove stvari i jako mi je to zabavno. Zanimljivo mi je da još uvijek izazivam svoje tijelo i vidim da se još uvijek može odraditi nešto što nisi. Svaki trening probam nešto novo, a treniram tri puta tjedno po sat i pol do dva", objasnila je.