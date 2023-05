BRAVO FOTO Mirna iz 'Života na vagi' uklonila je i višak kože! Ovo je definitivno jedna od najvećih transformacija ...

Mirna Posavec ušla je u četvrtu sezonu showa 'Života na vagi' sa 135,1 kilograma, a u finalnoj emisiji imala je 83,3 kilograma. Tako je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma, što joj je donijelo titulu najbolje nefinalistice showa i nagradu od 50 tisuća kuna. Mirna je tijekom showa potpuno promijenila svoje životne navike. No tu nije stala, i nakon 'Života na vagi' nastavila je uporno raditi na sebi, kako fizički tako i psihički, a u međuvremenu je postala i fitness instruktorica te mikroinfluencerica.Uz sve to, izgleda odlično, a na Instagramu redovito objavljuje zdrave recepte te motivacijske poruke. Krajem prošle godine podvrgnula se operaciji uklanjanja viška kože, a u planu joj je još jedna. Da nije bilo 'Života na vagi', rekla je Mirna, njezin bi se život najvjerojatnije nastavio takav kakav jest. "Ne bi sigurno. I dalje bih imala puno kilograma, bila nesretna i jela zbog toga, onda imala još više kilograma i bila u tom začaranom krugu. Sva sreća da sam se prijavila i da su me primili. Naučila sam ono što mi je bilo potrebno da si preokrenem život", napisala je Mirna prije nekoliko mjeseci. Prijave za show 'Život na vagi' su i dalje u tijeku, a možete se prijaviti na www.rtl.hr/show/prijave.