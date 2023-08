BRAVO, MAJSTORE FOTO Nećete ga prepoznati! Miro Bajlo iz 'Života na vagi' niže sportske uspjehe, a linija je i dalje - bespri...

Prije nekoliko godina problem su mu bile vezice i pogled na vagu, a danas, vjerovali ili ne, Miro Bajlo je totalno drugačiji čovjek. Natječe se na utrkama i primjer je svima koji su tek krenuli u borbu protiv viška kilograma. Nedavno se na društvenim mrežama pohvalio kako je dodatno skinuo kilograme, ali i plivačkim pothvatima koje je prigrlio nakon izlaska iz showa 'Život na vagi'. Novu sezonu omiljenog showa gledatelji će ove jeseni moći pogledati na RTL-u, ali i na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama. Držimo fige da kandidate promijene svoje živote, kao što je to napravio Miro. Nedavno je u intervjuu za otkrio kako je izgledao njegov sportski put nakon 'Života na vagi'. "Prvi polumaraton istrčao sam 23. listopada. Jedini sam kandidat 'Života na vagi' kojem je to uspjelo. Pripremao me prijatelj i trener trčanja Ivan Tuta i na tome sam mu jako zahvalan. Preko ljeta sam tri puta tjedno bio u 'Školi trčanja Zadar', a početkom rujna sam dobio tjedni program kojeg sam uredno odrađivao. Tijekom polumaratona vladala je takva euforija u Ljubljani da je to ono što te drži cijelo vrijeme. Jednostavno cijeli grad živi za ljubljanski maraton, a ako nemaš motivaciju ili posustaneš, ljudi te guraju naprijed. Imao sam neke male krize na 18. kilometru. Nekoliko kilometara prije naletio sam na ekipu koja je išla na maraton dug 42.2 kilometra, koja me prepoznala iz emisije i onda je krenulo: ‘hajdemo, možeš ti to’. Prije same utrke dobio sam puno poruka podrške od prijatelja i kuma Bare, Marka i trenera Maria Mlinarića i ostalih prijatelja...", rekao nam je tada Bajlo pa otkrio gdje crpi energiju, a i što je ono što ga pokreće i ne dozvoljava mu da odustane i kada je najteže. "Moja najveća motivacija je biti zdraviji, u dobroj kondiciji i dobro se osjećati, zapravo biti najbolja verzija sebe… Rijetki su trenutci da nemam motivaciju za trening. Kada treniram i kada mi je teško sjetim se dana kad nisam mogao ni potrčati i idem dalje… Najbitnije je prominiti svoje stare životne navike i ono najteže, izaći iz zone komfora te posložiti svoju glavu. Također, važno je i imati cilj u životu te težiti da ste sve bliže istom. Moj cilj je bio polumaraton u Ljubljani, to sam uspio, sad je novi cilj polumaraton Nin Zadar koji je na rasporedu 19. studenog. I ja sam dio organizacije spomenutog polumaratona, nakon njega je Šibenik polumaraton, svaki mjesec do Wingsa. Tu je važna i podrška obitelji, podrške, prijatelja i trenera", dodao je. Put novih kandidata u showu 'Život na vagi' ne propustite na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, gdje će gledatelji ove jeseni omiljeni show moći pogledati 24 sata prije svih! Više doznajte na podrskavoyo.rtl.hr.