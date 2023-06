BRAVO FOTO Prije godinu dana Čapo iz 'Života na vagi' imao je 169 kilograma, a evo kako izgleda danas! 'Još se nisa...

Prije godinu dana, pobjednik šeste sezone showa 'Život na vagi' Josip Čapo stigao je u Lividragu gdje je krenula i njegova fizička transformacija. Sa ukupno 169 kilograma, stao je na vagu i ispričao svoju tešku priču budući da je prebolio zloćudnu bolest. Ta je borba iza njega, kao i ona s kilogramima, budući da danas ponosno ističe kako je u tako kratkom periodu uspio dogurati do željene kilaže. Trenutačno ima sto kilograma, a trudi se tu brojku zadržati jer je to, kaže, optimalno. ''Prvo kada se vratim kući, vjerovali ili ne, pokušat ću nabaciti nekoliko kilograma, poraditi na mišićima... Imam planova oko adrenalinskog parka, želim napraviti i kušaonu za domaće proizvode koje proizvodimo u našem OPG-u. No pričat ću o tome detaljnije kada za to dođe vrijeme. I, naravno, novčana nagrada će mi pomoći da neke svoje planove i ostvarim'', rekao nam je u finalu Čapo. Sve svoje ciljeve je ostvario, a uskoro, kaže nam, planira poraditi i na vlastitom poslu. Sve epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na PLAYU.