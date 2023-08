BRAVO FOTO Zdravka iz 'Života na vagi' je i dalje ustrajna u svom cilju: Pogledajte kako danas izgleda

Zdravka Kapetanović, kandidatkinja pete sezone 'Života na vagi' te pobjednica nefinalista svoje sezone nedavno je otkrila kako i dalje vježba redovito, pazi na prehranu, a ima i potpuno drugačiji životni stil nego kad je ušla u show. Ususret novoj sezoni prisjećamo se najvećih transformacija ovog showa, a jedna od njih je svakako i Zdravka. Novu sezonu 'Života na vagi' ne propustite pratiti ove jeseni na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Tamo će gledatelji svoje omiljene RTL-ove showove moći pogledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Zdravka je svoju sezonu odradila, ali velika je podrška novim kandidatima. Za RTL.hr je nedavno rekla: "Sad je to sve već dnevna rutina i nema velikih odstupanja. I dalje se čujem s nutricionisticom Martinom, radim na sebi i trudim se", otkrila je. "Vaga je zadovoljna mojim rezultatima i treneri također. Bazirana sam na hodanju, plivanju, kardio vježbama i oblikovanju tijela, treba još vremena, ali mogu biti samo bolja i bolja! Kao šta vidite na slikama, i vaga i ja se smijemo", dodala je. A kako je izgledao njezin put u 'Životu na vagi' od 123 kg s kojima je ušla u show do 74,4 kg s koliko je izašla, ali i kako izgleda danas, pogledajte u galeriji! 'Život na vagi' kod gledatelja je iz sezone u sezonu dokazuje svoju kvalitetu. Prevagnuo je odavno kod publike kao sadržaj kojeg rado i vjerno prate, a razloga za to je niz. 'Život na vagi' promiče zdrave navike, motivira na promjenu životnog stava i šalje jedinstvenu poruku: 'Nikada nije kasno'. Show 'Život na vagi' ove jeseni ne propustite pogledati na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo!