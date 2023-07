Ispovijest prvog pobjednika 'Života na vagi' Ivana Krola za RTL.hr: 'Show mi je donio novi život'

Splićanin Ivan Krolo pobjednik je prve sezone 'Života na vagi'. U show je ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. "Kad sam vidio prijavu, nisam razmišljao ni trenutka, prijavio sam se iste sekunde", rekao je Krolo prije ulaska. Otada je prošlo šest godina, a danas je on gotovo neprepoznatljiv čovjek. Vodi aktivan život, postao je trener, promijenio odnos s hranom, a kako njegov život teče danas, pokazao je u videu za RTL.hr.

Ivane, kako je bilo vratiti se u svakodnevicu?

Bilo je teško vratiti se u svakodnevicu. Kad smo bili u showu, nemaš previše toga za napraviti krivo. Režim je takav, a treniraš dva do tri puta dnevno. Kad se vratiš u stvaran svijet, teško je na početku. Udebljao sam se desetak kilograma. No, jednostavno nisam dozvolio da to ide u neke vreće razmjere. Vratio sam se na ono što sam bio i pokušavao izdržati sve to do kraja.

Koliko znam, nikada nisi volio teretanu. Uvijek si bio za ovakav oblik vježbanja (planinarenje)...

Nikad nisam volio trenirati u zatvorenom, više volim biti na otvorenom. Nabavili smo psa tako da mi je svakodnevica šuma, ako imam vremena. Ne radim specifične treninge, većinom skitam sa svojim malim manijakom.

Kako danas gledaš na svoje sudjelovanje u showu?

Donijelo mi je puno toga u životu. Promijenila mi je život na bolje. Da skratim, to je jedno veliko i pozitivno iskustvo. Donijelo mi je novi život.

A što je s hranom? Odričeš li se nečega ili jedeš umjereno?

Najviše sam izbacio pekarske proizvode. Nastojim što više kuhati sam, no ne branim si ništa posebno. Umjeren sam u svemu. Mogu sve pojesti i znam da to što sam unio u sebe, moram i potrošiti. Gledam na to da jedem što manje tih gluposti.

Čime se sada baviš, jesi li zadovoljan u životu?

Bavim se privatnim treninzima u teretani i bavim se teniskim treningom. Treniram s djecom, s rekreativcima i u tome uživam. To volim, u tome uživam, tu sam se pronašao i nadam se da ću uskoro završiti školu za učitelja tenisa tako da se još više mogu tome posvetiti.

Imaš li poruku ohrabrenja za buduće kandidate?

Ne odustajte, to je najbitnije. Budite disciplinirani, držite se i to vam je jedno predivno iskustvo. Zapisujte dok ste u kući - to možete iskoristiti kad ste vani. I jednostavno, uživajte u tome svemu.

