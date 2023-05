BRAVO KAKVA TRANSFORMACIJA! Lara Peruško vraća se treninzima s Edom: 'Sada znam kako potrošiti kalorije'

"Isspunio mi se san da sudjelujem u 'Životu na vagi'; bilo je mukotrpno, ali rezultati su tu. Samo kad se sjetim gdje sam sad, a gdje sam bila prije godinu dana… Kad je o prehrani riječ, sve jedem, ni u čemu se ne ograničavam, ali uvijek gledam da sam u kalorijskom deficitu. Počastim se svime što volim, ali sad znam kako to potrošiti! Super mi je vježbati s Edom, moram priznati da mi nedostaje Lividraga", rekla je Lara Peruško, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi'. Vani je Lara svoj put nastavila sama, a sada će ponovno trenirati s Edom. Riječ je o platformi Homefit, gdje će polaznici od 22. svibnja započeti s programom Homefit Summer body challenge by Edo! I Lara i Edo vježbat će s njima, a pomoći će im u određivanju ispravnog tempa i dinamike vježbanja, ali iznad svega, pružiti svima potrebnu motivaciju, podršku i ohrabrenje. Program uključuje 21 trening, koji će se održavati svaki tjedan, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom! Treninzi će ići putem platforme www.homefit.hr, ali ako se iz nekog razloga ne uspijete uključiti na vrijeme, trening će biti dostupan u arhivi na samoj platformi. Program vježbanja sastavljen je od različitih metoda; od funkcionalnog treninga s vlastitom težinom preko strechinga i vježbi disanja do vježbi za trup i snagu/izdržljivost/ravnotežu.