Lara Peruško svoju životnu transformaciju započela je 'Životu na vagi'. U show je ušla sa 122 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 79.9 kilograma te je bila jedina žena u finalu šeste sezone. Na težini je počela dobivati sa 14 godina te je pokušala kilograme sama izgubiti pa je nakon vraćenih trideset počela ponovno vježbati s trenerom, ali je svako malo odustajala. Konačno se odlučila za transformaciju, i to pred kamerama! Najviše ju je motivirala želja da se ponovno počne baviti sportom, da može izaći napokon navečer i odjenuti što hoće i biti opuštena, bez dobacivanja neugodnih komentara s kojima se Lara često susretala. Nakon izlaska iz kuće, nastavila je intezivno s treninzima, a njezinu daljnju tranformaciju pratimo na društvenim mrežama. Kako danas živi i koliko često trenira, otkrila je u intervjuu za RTL.hr.

Nekad u ovo vrijeme prošle godine počeli ste sa snimanjem šeste sezone. Čime se danas baviš?

Trenutno stažiram u bolnici za medicinsku sestru.

Treniraš li i dalje intezivno?

I dalje treniram, nastojim da to bude pet puta tjedno. Preko tjedna idem u teretanu, a vikendom uvijek ubacim kardio, otiđem u dugu šetnju.

Izvor: Privatna arhiva

Je li bilo teško nakon showa početi trenirati samostalno kod kuće?

Nije bilo teško. Period između finala, kad smo otišli doma, uspjela sam sama trenirati i to nisam radila zato što sam 'morala' već sam stvarno htjela nastaviti s treninzima i vidjeti nove promjene.

Izvor: Privatna arhiva

Što te najviše motivira?

Najveća motivacija mi je kad pogledam svoju staru sliku i sjetim se kako sam se tada osjećala i koliko mi je bilo teško. U tom periodu bilo mi je teško obavljati i fizičke stvari, ali teže mi je bilo psihički. Ne želim više nikada imati taj osjećaj slabosti.

Sudjeluješ u projektu 'Homefit by Edo' s trenerom iz showa. Kako je došlo do toga?

Jedan dan sam dobila poziv bi li htjela sudjelovati u projektu i ostala sam u šoku. Nisam mogla vjerovati da mi se niti godinu dana nakon showa pruža ponovno tako neka prilika i naravno da sam ju prihvatila.

Izvor: Privatna arhiva

Nedavno ste se okupili na druženju u Lividragi. Kako vam je bilo?

Drago mi je da sam vidjela ekipu sa showa, bilo nam je jako lijepo. Često se čujemo i organiziramo druženja. Put u Lividragu me prisjetio na boravak u kući, treninge, vaganje...Mogu reći da me uhvatila neka 'tuga' i nostalgija.

Izvor: RTL

Što bi poručila budućim kandidatima 'Života na vagi'?

Poručila bih im da stave zdravlje na prvo mjesto. Gledam to po sebi i od svoje prijave. Osjećala sam se depresivno i često sam se susretala s negativnim komentarim što me psihički potkopalo. Dok čovjek sam ne odluči da će se pokrenuti, teško da će biti tako. Mislim da je show 'Život na vagi' idelana prilika za one koji su spremni na promjene.

