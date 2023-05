Bivša kandidatkinja 'Života na vagi', Mirna Posavec, jedna je od onih koja je život u potpunosti promijenila nakon showa. Nije stigla do finala, ali je kao nefinalistica postigla najbolji rezultat (skinula je više od 50 kilograma) te osvojila nagradu od 50.000 kuna. Odličan poticaj za dalje, a Mirna nije stala, štoviše, postala je fitness trenerica i mikroinfluencerica. Četiri godine nakon izlaska iz showa i dalje je fokusirana u tome da vodi zdrav život, a nedavno joj se ostvarila i najveća želja - uklonila je višak kože i ugradila implantante u grudi. Druga operacija bila je prije desetak dana, trenutačno se oporavlja, a za RTL.hr je otkrila kako se osjeća i što planira nakon toga.

"Sve je prošlo izvrsno, kirurg je zadovoljan. Skinuti su šavovi. Ovo je druga operacija, prva je bila u studenom prošle godine, abdominoplastika i podizanje grudi, a sada je bila druga - uklanjanje viška kože s nadlaktica i implantanti zbog izgubljenog volumena u grudima zbog kilograma. Da sam išla sve odjedanput, jako bi dugo trajala operacija što nije poželjno zbog anestezije, a drugi je razlog to što sam prvi put radila podizanje grudi, a da su odmah stavljeni implantanti, to bi vršilo pritisak, moglo bi doći do odumiranja bradavice i kirurg je išao na sigurno. Da moje tijelo u konačnici bude zdravo", objasnila je Mirna. Najveća bolja, kaže, bila su joj krila, odnosno višak kože na nadlakticama.

"Vidi se ogromna razlika, trbuh mi je u potpunosti ravan, ruke su mi savršene jer ona moja krila koja su prije bila, to je bilo užasno. Grudi više nisu na dnu rebara nego su na mjestu gdje trebaju biti", rekla je Mirna, koja je i mnoge druge inspirirala u tome da nastave sa svojim životnim putem koji, prije svega, uključuje zdrav život.

"Ovo je sada jednostavno kraj moga puta. Ništa me više ne povezuje s onom pretilom Mirnom koja sam bila prije četiri godine, kada sam mislila da se u mom životu nikada ništa neće promijeniti. Nisam ni sanjala da ću ući u takav show, promijeniti glavu i nešto napraviti od sebe", rekla je. Kada se u potpunosti oporavi, planira se vratiti treninzima, a prehrana je, kaže, uvijek na nivou.

"I dalje se držim svega, no, naravno, ima trenutaka kada jedem sve i svašta, znam gdje su mi granice, ali emocije više ne hranim na takav način", zaključila je.

Show 'Život na vagi' gledajte na PLAYU.

U show se prijavite na ovom LINKU.