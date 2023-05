SAMO NAPRIJED NEVJEROJATNA PROMJENA! Matea iz 'Života na vagi' se prepolovila, evo kako danas izgleda

Izazovan period za kandidate šeste sezone 'Života na vagi' počeo je onda kada su otišli iz Lividrage. Tamo su bili pod konstantnim nadzorom stručnjaka, koji su im pomogli u gubitku kilograma, a vani su to sve morali nastaviti sami. Nimalo jednostavan zadatak, a u njemu se odlično snašla Splićanka Matea Milunić. U 'Život na vagi' ušla je s više od 120 kilograma, a izašla s 91 što znači da je skinula nešto manje od 30 kilograma. U finalnom tjednu ispala je iz showa nakon što je i proteklih ciklusa bila ispod žute linije. No, uspjela se izvući, ali ovoga puta to nije bilo moguće. Kandidati su odlučili glasovati za onoga tko će imati najmanji postotak, a to je bila Matea. U finalnoj emisiji pojavila se s još boljim rezultatom, a to su gledatelji u studiju nagradili pljeskom. Tada je imala 81,7 kilograma - izgubila je ukupno 39,4 kilograma, što je 32,5% tjelesne mase. Nastavila je trenirati i vani, s čime se nedavno pohvalila na društvenim mrežama. Rezultat je zategnutija koža, puno manje kilograma , ali i zdraviji način života. "Pronađite u sebi zadovoljstvo, sreću, motivaciju, inspiraciju, snagu, želju i napravite bolju verziju sebe. Ako nekad pokleknemo trebamo se vratiti na pravi put, a nijedan nije lagan", napisala je nedavno Matea na društvenim mrežama. Prijavite se u novu, sedmu sezonu 'Života na vagi' na www.rtl.hr/show/prijave.