Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', kojeg će gledatelji ove jeseni gledati i na RTL-ovoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji, otvorila je dušu oko problema s kilogramima. Nina Martina Korbar jedna je od onih koja je nastavila skidati kilograme i nakon izlaska iz showa. Naravno, to je proces koji traje i koji nije nimalo lagan, a o njemu je pisala na svom Instagramu gdje je podijelila staru i novu fotografiju te ih uporedila. "Prije devet godina sam na ovoj lijevoj fotografiji bila ja, a danas sam na ovoj desnoj fotografiji. Moja najveća borba s kilogramima je trajala 13 godina, a zadnjih pet godina ona je i dalje tu, ali na drugačiji način. 13 godina sam pronalazila načine kako, ubijala sam se psihički, fizički, emotivno, uskraćivala sam si život i onda sam napokon pronašla put i shvatila - trebam promijeniti svoj način razmišljanja i način na koji živim život. Prije pet godina sam uspjela ostvariti svoj veliki cilj, a to je promijeniti glavu i doći na kilažu koja je normalna - pod normalna mislim da mogu kupovati odjeću na normalnim odjelima u svim dućanima i da sam agilna, samopouzdana i zdrava. Zadnjih pet godina moja borba i dalje traje, ali na drugačiji način. Da, ima uspona i padova, ali je glava promijenjena. Treniram, biram bolje jesti, zdravije, biram jesti pametno, biram živjeti aktivno, biram živjeti punim plućima i da, nekad ne ide po planu i nekad se vratim tri stepenice unazad, ali se onda četiri pomaknem naprijed", napisala je Nina Martina. Naglasila je kako je promijenila svoju glavu te naučila kako bolje i zdravije živjeti. Show 'Život na vagi' ove jeseni pratite i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.