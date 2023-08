Duhoviti Edo pokazao što je kratko zaustavilo snimanje 'Života na vagi': 'Čekam da nam odzvoni'

Popularni domaći show 'Život na vagi' vraća se ove jeseni! Vrhunsku televizijsku poslasticu najveći obožavatelji će moći gledati prije svih. Cijele epizode 'Života na vagi' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama!

Prije nekoliko tjedana krenulo je snimanje nove, sedme sezone 'Života na vagi', a treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović povremeno otkrivaju kako izgleda život na setu popularnog showa. Edo je otkrio na Instagram storyju što je nakratko stopiralo snimanje emisije. Naime, pokazao je produkcijsku ekipu i na snimci se čuje odzvanjanje crkvenih zvona.

Popularni trener ranije je u videointervjuu za RTL.hr otkrio koliko mu se promijenio život nakon prve sezone showa.

'Pa 'Život na vagi' je za mene uvijek, uvijek to ističem, svojevrsna kruna karijere. Sad ispadam da ja radim ne znam koliko već godina, ali kad pričamo o fitnessu moramo biti svjesni činjenice da treneri, osobni treneri i trenerice nisu dugo u toj sferi. Ne rade dugo taj posao. To vam je jedno desetljeće, ja sam dva, dakle poprilično dugo. Kad se dogodio taj poziv za casting za 'Život na vagi', nekako sam bio prvi put u životu miran i osjećao sam da je to onako baš kako treba biti. Kakva god odluka bude, ja sam ok s tom odlukom. Ono s čime nisam bio ok je ono što se dogodilo nakon prve te sezone, a to je jedna ogromna preplavljujuća sreća i zadovoljstvo s onime što smo napravili. I taj osjećaj kad se stvarno vidiš kako nekome pomažeš i kako nekome daješ podršku da zaista mijenja i bori se za svoj život jer zapravo najveća nagrada", ispričao je Edo.

