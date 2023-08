"Ti za mene nisi samo kćer. Ti si moj život, moja duša, moje srce, a prije svega razlog mog postojanja", napisala je Ana Žderić Kračun iz 'Života na vagi' na društvenim mrežama svojoj kćerkici koja je nedavno napunila dva mjeseca. Podsjetimo, Ana i Dominik Kračun bivši su kandidati showa 'Život na vagi' koji su se zaljubili i krenuli graditi zajednički život. Prije nekoliko mjeseci izgovorili su 'sudbonosno da', a potom su dobili i kćerkicu. Oboje su o zajedničkom životu govorili za RTL.hr, a Ana nam se javila i neposredno nakon poroda.

Izvor: Privatna arhiva

"Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu. Beba je odlično, ne treba biti u inkubatoru samo što je dobila žuticu. Rođena je s dva kilograma i 700 grama, a dugačka je 47 centimetara", rekla je prije mjesec dana ponosna novopečena majka. Ovo je tek jedna od prekrasnih priča koje su se dogodile nakon showa, a novu sezonu 'Života na vagi' gledatelji mogu očekivati već ove jeseni, na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, gdje će cijele epizode showa moći pogledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!

Još im jedino preostaje preseljenje u zajednički stan. Dominik je trenutačno zbog posla u Zagrebu, a Ana u Slavoniji, a uskoro bi trebali oboje živjeti u rodnom zavičaju. "Tu su svi naši, i moji i njegovi, puno je jednostavnije, a i život je ljepši", zaključila je tada.

