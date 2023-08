IVAN KROLO FOTO Čovjek od riječi i djela! Prvi pobjednik 'Života na vagi' danas je neprepoznatljiv

Splićanin Ivan Krolo pobjednik je prve sezone 'Života na vagi'. U show je ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. "Kad sam vidio prijavu, nisam razmišljao ni trenutka, prijavio sam se iste sekunde", rekao je Krolo prije ulaska. Otada je prošlo šest godina, a danas je on gotovo neprepoznatljiv čovjek. Vodi aktivan život, postao je trener, promijenio odnos s hranom, a kako njegov život teče danas, pokazao je u videu za RTL.hr. "Bilo je teško vratiti se u svakodnevicu. Kad smo bili u showu, nemaš previše toga za napraviti krivo. Režim je takav, a treniraš dva do tri puta dnevno. Kad se vratiš u stvaran svijet, teško je na početku. Udebljao sam se desetak kilograma. No, jednostavno nisam dozvolio da to ide u neke vreće razmjere. Vratio sam se na ono što sam bio i pokušavao izdržati sve to do kraja", rekao nam je prije nekoliko tjedana. Redom, radom i upornošću uspio je ostvariti nevjerojatne rezultate, a kako je izgledao njegov put do toga, pogledajte u galeriji.