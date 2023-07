BRAVO! FOTO Filip Mrčela ne posustaje nakon 'Života na vagi': Promjenom je zadivio Marijanu, a otkrio je čega se drž...

Filip Mrčela bio je u šestoj sezoni 'Života na vagi' natjecatelj koji je na prvom vaganju imao najviše kilograma. U show je ušao s 234.6 kilograma. Već nakon prvog tjedna pokazao je kako je ovu priliku shvatio vrlo ozbiljno pa je vaga otkrila kako je izgubio 7,8 kilograma, što je 3,3 posto tjelesne mase. "Rođen sam s 5500 grama, imam dokazanu genetsku predispoziciju za pretilost i jedna je stvar vodila drugoj. Nisam se pazio, fokusirao sam se na pogrešne stvari u životu", ispričao je tada. No, sve prepreke koji su mu bile na putu izgleda kako ih više nema. Filip je i nakon 'Života na vagi' nastavio skidati kilograme, a njegovu je transformaciju na Instagramu podijelila voditeljica Marijana Batinić, koja ne skriva da baš svaki uspjeh kandidata iz showa doživljava vrlo emotivno. Podijelila je njegovu fotografiju i napisala: "Kakvo divno jutro... Prepoznajte li tko ovog mladića, zaljubljenika u boks, na slici?" Filipu je cilj doći do 135 te nakon toga skidati do stotke što je optimalno za njegovih 187 centimetara visine. "Smatram da sam mogao i više, ali zadovoljan sam, a i također nestrpljiv. Mislim da većina ljudi, nebitno koji im je cilj, nabiti mišićnu masu, poboljšati kondiciju ili smršavjeti, svi su oni nestrpljivi. Nema tu nažalost magije, samo biti konzistentan i strpljiv, uporan. Prehrana iznad svega, prvo to pa onda treninzi i odmor. Tim nekim redoslijedom. Ja sam više fokusiran na prehranu jer ne možeš s vježbanjem izbjeći lošu prehranu, koliko god ono bilo odlično", rekao je Filip za RTL.hr. Posložio si je jelovnik i našao niskokalorične zamjene za sokove, a trenira šest do osam puta tjedno. Nova sezona 'Života na vagi' već od ove jeseni na RTL-u, a propuštene epizode showa gledajte na https://play.rtl.hr/sadrzaj/zivot-na-vagi