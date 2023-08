Irena Pušec kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi', koji ove jeseni kreće na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Novost je ta da će gledatelji svoj omiljeni show moći pogledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Na ovu avanturu promjene života odlučila se i Irena, koja je vrlo emotivna osoba koja je život posvetila svojim najmilijima. „Moja obitelj je meni sve; imam predivnog supruga, dva prekrasna sina, unuke, predivne sestre koje me drže na životu i bez njih svih nisam potpuna. Nemam savršen život, ali koliko god možemo, držimo se zajedno i sve nam je onda lakše“, kaže Irena koja je vrlo rano postala baka i koja se boji za svoje zdravlje i da neće vidjeti što se događa s njezinom djecom i unučadi. Za RTL.hr je otkrila zašto se prijavila i kakav joj je život trenutačno zbog debljine.

Što je bio okidač da se prijavite u 'Život na vagi'?

Prekretnica su bili jaki bolovi u koljenu, noge više nisam osjećala. Nisam mogla hodati i bilo kakav posao završiti do kraja. Niti uživati s obitelji i unucima. Mislim da je prekretnica moje zdravlje.

Jesu li kilogrami došli naglo ili odmalena imate taj problem?

Odmalena sam buckasta, ali sve više kako godine idu, dvoje djece sam rodila i u trudnoći sam se jako udebljala i više kilogrami nisu išli dolje nego gore. Iako sam imala i posao i radila, kilogrami su sve teže išli dolje.

Izvor: RTL

Jeste li ikada probali sami skinuti kilograme?

Jesam, ali sve je to bilo jako teško. Počela sam tjedan do dva pa odustaneš. Nešto te povuče k frižideru. Sada sam kućanica, doma sam jer nemam posao i onda to sve vuče jedno s drugim. Više se ne krećeš, ne hodaš, ne možeš nikako van, jedva čekaš da sjedneš, to vuče jedno drugo.

Jesu li te bližnji upozoravali da bi trebala skinuti kilograme?

Uvijek su moji bližnji to govorili. Nema u obitelji čovjeka koji to nije govorio. Jednostavno, glava je drugačija. Ona govori jedno, um drugo, glad drugo. Jako je teško. Puno sam vremena provodila sama. Uz to kuhaš, brineš se za obitelj...

Kako su tvoji bližnji reagirali na prijavu u 'Život na vagi'?

Uh, oni su svi bili uzbuđeni i veseli. Mislili su da se šalim, ali stvarno sam rekla da idem. Suprug mi je dao veliku podršku. Svi su mi podrška.

